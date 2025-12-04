Нижегородский ЦУР решил более 1,3 млн вопросов граждан за пять лет

Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
04 декабря 2025 19:00 Общество
Центр управления регионом (ЦУР) Нижегородской области отмечает пятилетие своей деятельности. Он был создан в 2020 году по инициативе президента России Владимира Путина как инструмент прямого взаимодействия жителей с органами власти через интернет-пространство.

Основная миссия ЦУР — оперативная обработка обращений граждан, поступающих в социальных сетях, и их передача в профильные ведомства. Также специалисты центра активно отслеживают информационную повестку региона и анализируют общественные запросы.

За прошедшие годы ЦУР сформировал эффективную систему обратной связи. Были запущены официальные паблики всех органов власти, открыты муниципальные центры управления в округах, внедрены новые цифровые каналы взаимодействия с жителями.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул важность цифрового диалога с населением: "В условиях стремительного развития технологий общение в соцсетях становится одним из самых удобных форматов взаимодействия. С момента запуска ЦУР специалисты приняли свыше 1,3 миллиона сообщений от жителей. Их анализ помогает формировать управленческие решения, ориентированные на реальные потребности людей".

Каждый день в ЦУР поступают обращения от нижегородцев через социальные сети и платформу "Госуслуги. Решаем вместе". Центр не только реагирует на сообщения, но и занимается развитием контентной стратегии госпабликов — обучает администраторов, внедряет новые сервисы, делает официальные страницы более информативными и привлекательными.

Сегодня совокупная аудитория подписчиков официальных пабликов органов власти региона превышает 1,5 миллиона человек.

Руководитель ЦУР Алексей Ушаков отметил: "По итогам каждого года мы фиксируем рост всех ключевых показателей: числа подписчиков, охвата, вовлеченности. Наша цель — сделать официальную информацию максимально доступной для жителей. Следующий шаг — развитие госпабликов в российском мессенджере MAX. Уже работают каналы губернатора, министерств и администраций округов. Призываю всех подписаться, чтобы быть в курсе актуальных новостей".

Напомним, ЦУР Нижегородской области реализует свою деятельность в сотрудничестве с федеральной АНО "Диалог". Узнать больше о работе Центра можно в его официальной группе во "ВКонтакте": https://vk.com/tsur52.

Ранее сообщалось, что число подписчиков нижегородских госпабликов достигло 1 500 000.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

