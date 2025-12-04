30 педагогов трудоустроены в новом филиале нижегородского ДДТ имени Чкалова

Фото:
В Нижнем Новгороде начал работу новый филиал Дома детского творчества имени В. П. Чкалова, расположенный на улице Композитора Касьянова. Образовательный центр уже принял 1 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет из Нижегородского, Советского и Кстовского районов.
Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, посетивший филиал 4 декабря, здесь работают 30 педагогов дополнительного образования. Всего для детей доступны занятия по более чем 40 направлениям, охватывающим техническую, художественно-эстетическую, социально-педагогическую, спортивную и естественно-научную сферы.
"Результат получился отличным. Помещение полностью отремонтировано, оснащено современным оборудованием. Здесь есть все необходимое для занятий по робототехнике, программированию, инженерии. Установлены мощные компьютеры, 3D-сканеры, принтеры — все, что нужно для технического и творческого развития детей", — отметил мэр.
При этом в центре сохранили и традиционные направления, которые по-прежнему востребованы у школьников. Среди них — хореография, изостудия, мультстудия, фотография, шахматы и математика.
Ранее сообщалось, что что строительство филиала ДДТ имени Чкалова в микрорайоне Верхние Печеры Нижнего Новгорода было завершено в августе 2025 года.
