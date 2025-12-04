Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

30 педагогов трудоустроены в новом филиале нижегородского ДДТ имени Чкалова

04 декабря 2025 17:29 Общество
30 педагогов трудоустроены в новом филиале нижегородского ДДТ имени Чкалова

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде начал работу новый филиал Дома детского творчества имени В. П. Чкалова, расположенный на улице Композитора Касьянова. Образовательный центр уже принял 1 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет из Нижегородского, Советского и Кстовского районов.

Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, посетивший филиал 4 декабря, здесь работают 30 педагогов дополнительного образования. Всего для детей доступны занятия по более чем 40 направлениям, охватывающим техническую, художественно-эстетическую, социально-педагогическую, спортивную и естественно-научную сферы.

"Результат получился отличным. Помещение полностью отремонтировано, оснащено современным оборудованием. Здесь есть все необходимое для занятий по робототехнике, программированию, инженерии. Установлены мощные компьютеры, 3D-сканеры, принтеры — все, что нужно для технического и творческого развития детей", — отметил мэр.

При этом в центре сохранили и традиционные направления, которые по-прежнему востребованы у школьников. Среди них — хореография, изостудия, мультстудия, фотография, шахматы и математика.

Ранее сообщалось, что что строительство филиала ДДТ имени Чкалова в микрорайоне Верхние Печеры Нижнего Новгорода было завершено в августе 2025 года. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Дети Образование
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных