Общество

Синоптик Мокеева рассказала, когда нижегородцам ждать снега

05 декабря 2025 07:00
Синоптик Мокеева рассказала, когда нижегородцам ждать снега

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородцы продолжают ждать настоящей зимы, но пока погода напоминает начало ноября. Об особенностях текущего декабря НИА "Нижний Новгород" рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

По словам специалиста, в ближайшие пять дней устойчивого снежного покрова в регионе точно не будет. Дневные температуры остаются слабо положительными, ночные — лишь немного ниже нуля. Из-за этого верхний слой почвы не промерзает, и снег не может закрепиться.

"Мы фактически живем в графике погодном начала первых дней ноября. Это характерно для изменения климата", - отметила она.

Мокеева добавила, что в регион продолжают поступать теплые воздушные массы с юга и юго-запада, а арктический воздух, который обычно приносит зиму, пока не достигает Нижнего Новгорода.

Давать точные прогнозы на ближайшие недели синоптик считает преждевременным. Вместе с тем специалист выразила уверенность, что к Новому году снежный покров в регионе все же появится.

"За последние 190 лет в области не было ни одного Нового года без снега — даже если были лужи, снег всё равно лежал", - сказала она.

Также Мокеева подчеркнула, что отсутствие снега в начале декабря — не уникальное явление. В XXI веке это стало довольно частым сценарием из-за глобальных изменений климата. 

Ранее сообщалось, что ноябрь 2025 года оказался на втором месте по теплу среди ноябрей с 1881 года. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
зима Погода Снег
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных