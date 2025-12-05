Синоптик Мокеева рассказала, когда нижегородцам ждать снега Общество

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородцы продолжают ждать настоящей зимы, но пока погода напоминает начало ноября. Об особенностях текущего декабря НИА "Нижний Новгород" рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

По словам специалиста, в ближайшие пять дней устойчивого снежного покрова в регионе точно не будет. Дневные температуры остаются слабо положительными, ночные — лишь немного ниже нуля. Из-за этого верхний слой почвы не промерзает, и снег не может закрепиться.

"Мы фактически живем в графике погодном начала первых дней ноября. Это характерно для изменения климата", - отметила она.

Мокеева добавила, что в регион продолжают поступать теплые воздушные массы с юга и юго-запада, а арктический воздух, который обычно приносит зиму, пока не достигает Нижнего Новгорода.

Давать точные прогнозы на ближайшие недели синоптик считает преждевременным. Вместе с тем специалист выразила уверенность, что к Новому году снежный покров в регионе все же появится.

"За последние 190 лет в области не было ни одного Нового года без снега — даже если были лужи, снег всё равно лежал", - сказала она.

Также Мокеева подчеркнула, что отсутствие снега в начале декабря — не уникальное явление. В XXI веке это стало довольно частым сценарием из-за глобальных изменений климата.

Ранее сообщалось, что ноябрь 2025 года оказался на втором месте по теплу среди ноябрей с 1881 года.