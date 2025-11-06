Евгений Семенов: "В инициативе перехода на двенадцатилетку есть системная неувязка" Общество

Спорные аспекты перехода на 12-летнее обучение в школах обозначил Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"В инициативе Владислава Гриба, предложившего переход на двенадцатилетнее школьное образование, есть системная неувязка. Остановимся именно на ней. Теория и практика менеджмента требует от субъекта управления тщательного планирования. Кроме постановки цели и задач (на что справедливо указал нижегородский министр образования Михаил Пучков) требуется решить вопросы бюджетной и ресурсной обеспеченности проекта. Это настолько элементарно, что даже неудобно об этом напоминать", - сказал эксперт.

По мнению Семенова, если оценить идею именно с точки зрения обеспеченности ресурсами, то станет очевидно, что проект нереализуем.

"Дело в том, что в современной российской школе существует серьезный кадровый дефицит. Учителей не хватает, при этом ждать быстрой ликвидации дефицита не приходится, потому что работа учителя малооплачиваема и не престижна. Об этом заявили сами учителя в открытом письме президенту Владимиру Путину весной этого года", - напомнил эксперт.

Он делает вывод: любой мало-мальски грамотный руководитель не начнет реализацию задачи без ресурсного обеспечения. Это тоже азы.

"Командир не начнет атаку без необходимых резервов, летчик не поднимет в воздух лайнер без соответствующей заправки, повар не станет жарить яичницу, не убедившись в том, что у него есть яйца. Не понимать того, что реформа школьного образования не обеспечена ресурсами и поэтому обречена член-корреспондент по Отделению философии образования и теоретической педагогики Владислав Гриб не может, и тем не менее предлагает. Это неувязка. Возникает вопрос: для чего он это делает? Возможно, ответ на этот вопрос могут дать социальные архитекторы – бывшие политтехнологи", - резюмировал Евгений Семенов.