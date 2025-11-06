Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 ноября 2025 19:35Более 80% нижегородских ветеранов СВО довольны качеством медпомощи
06 ноября 2025 18:55Бывшую гимназию в Лыскове хотят отдать под коммерческие цели
06 ноября 2025 18:06В Кстовском районе торжественно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
06 ноября 2025 18:02100 молодых людей объединил региональный форум "Время выбрало нас" в Сарове
06 ноября 2025 17:48На площади Горького заработала камера, фиксирующая нарушения ПДД на переходе
06 ноября 2025 17:3720 детских садов Нижнего Новгорода объединили в девять юрлиц
06 ноября 2025 17:19В Госдуме предложили запустить государственный сервис для проверки нянь
06 ноября 2025 17:12Евгений Люлин: "Развитие агроклассов способствует обеспечению региона квалифицированными кадрами для АПК"
06 ноября 2025 17:09Нижегородская область вошла в топ-10 всероссийского рейтинга "Регион-НКО"
06 ноября 2025 16:42Андрей Самсонов: "Инициатива о 12-летнем обучении сейчас не имеет смысла"
Общество

Евгений Семенов: "В инициативе перехода на двенадцатилетку есть системная неувязка"

06 ноября 2025 16:39 Общество
Евгений Семенов: В инициативе перехода на двенадцатилетку есть системная неувязка

Спорные аспекты перехода на 12-летнее обучение в школах обозначил Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"В инициативе Владислава Гриба, предложившего переход на двенадцатилетнее школьное образование, есть системная неувязка. Остановимся именно на ней. Теория и практика менеджмента требует от субъекта управления тщательного планирования. Кроме постановки цели и задач (на что справедливо указал нижегородский министр образования Михаил Пучков) требуется решить вопросы бюджетной и ресурсной обеспеченности проекта. Это настолько элементарно, что даже неудобно об этом напоминать", - сказал эксперт. 

По мнению Семенова, если оценить идею именно с точки зрения обеспеченности ресурсами, то станет очевидно, что проект нереализуем.

"Дело в том, что в современной российской школе существует серьезный кадровый дефицит. Учителей не хватает, при этом ждать быстрой ликвидации дефицита не приходится, потому что работа учителя малооплачиваема и не престижна. Об этом заявили сами учителя в открытом письме президенту Владимиру Путину весной этого года", - напомнил эксперт.

Он делает вывод: любой мало-мальски грамотный руководитель не начнет реализацию задачи без ресурсного обеспечения. Это тоже азы.

"Командир не начнет атаку без необходимых резервов, летчик не поднимет в воздух лайнер без соответствующей заправки, повар не станет жарить яичницу, не убедившись в том, что у него есть яйца. Не понимать того, что реформа школьного образования не обеспечена ресурсами и поэтому обречена член-корреспондент по Отделению философии образования и теоретической педагогики Владислав Гриб не может, и тем не менее предлагает. Это неувязка. Возникает вопрос: для чего он это делает? Возможно, ответ на этот вопрос могут дать социальные архитекторы – бывшие политтехнологи", - резюмировал Евгений Семенов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Семенов Образование Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных