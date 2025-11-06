В Нижнем Новгороде улучшат связь с помощью мини-базовых станций Общество

Жители Нижнего Новгорода получили доступ к мини-базовым станциям от МТС, ранее доступным только корпоративным клиентам. Цифровая экосистема начала предоставлять это оборудование частным абонентам, чтобы улучшить качество мобильной связи и интернета внутри помещений с нестабильным сигналом.

Мини-базовые станции особенно полезны в зданиях со сложной архитектурой или в помещениях, где сигнал от стандартных вышек связи не проходит. Это могут быть квартиры на верхних этажах, подвалы, помещения с толстыми стенами или металлическими перегородками, а также подземные склады и ангары.

По внешнему виду устройство напоминает обычный Wi-Fi роутер. Оно создает локальное покрытие мобильной связи в радиусе около 50 метров, обеспечивая стабильный сигнал и высокоскоростной интернет. Одна станция способна одновременно поддерживать до 32 пользователей.

Для работы мини-базовой станции требуется проводной интернет с пропускной способностью от 50 Мбит/с. В пределах действия устройства обеспечивается устойчивый прием сигнала. Если же пользователь покидает зону покрытия станции, его смартфон автоматически переключается на обычную сотовую сеть.

При необходимости можно объединить несколько таких станций в единую сеть, расширив зону покрытия. Это особенно актуально для крупных помещений или зданий с несколькими уровнями.

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, ежегодное обновление телекоммуникационной инфраструктуры помогает улучшать качество связи, но в некоторых случаях архитектурные особенности зданий мешают прохождению сигнала. По его словам, такая технология эффективно решает проблему слабого или нестабильного покрытия внутри помещений.