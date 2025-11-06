Волонтеры создали современную спортплощадку в Выксунском округе Спорт

Фото: Жанна Цишковская

В поселке Досчатое, входящем в городской округ Выкса, завершилось обустройство обновленной детской площадки под названием "Спортивный островок". Пространство для активного отдыха появилось благодаря усилиям волонтеров Объединенной металлургической компании (ОМК) и местных жителей.

Проект стал продолжением благоустройства территории, начатого годом ранее, и был реализован в рамках грантового конкурса "ОМК Партнерство".

Инициатором выступила Жанна Цишковская — сотрудница и волонтер ОМК в Выксе. Ранее ее команда уже установила на этом месте игровой городок для малышей. Позитивный отклик от местных семей вдохновил активистов на дальнейшее развитие пространства.

"Мой путь волонтера начался с победы в грантовом конкурсе "ОМК Партнерство" в 2024 году. Этот успех вдохновил меня и показал, как много возможностей помогать другим", — рассказала Жанна Цишковская.

По ее словам, идея заключалась в том, чтобы благоустроить небольшую, но важную территорию, объединяющую несколько улиц, где ранее не было оборудованных зон для отдыха. Новая площадка стала значимым объектом для более чем 200 детей, проживающих поблизости.

На выигранный грант инициативная группа приобрела современное спортивное оборудование и необходимые материалы для монтажа. Дополнительно часть средств внесли сами волонтеры и жители поселка, чтобы сделать площадку не только функциональной и интересной, но и безопасной и долговечной.

В строительстве принимали участие 12 волонтеров с выксунского завода ОМК и 11 местных жителей. Администрация поселка также подключилась к проекту — она обеспечила планировку участка и предоставила строительные материалы, включая песок и щебень.

"Мы видим, как сотрудники нашей компании становятся драйверами позитивных перемен. Их активность и наша поддержка создают в городах новую среду", — подчеркнула руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Екатерина Кощиенко.

По ее словам, "Спортивный островок" быстро стал популярным местом отдыха для людей всех возрастов и сделал спорт доступнее для местных жителей.