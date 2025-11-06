Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
06 ноября 2025 18:36Футболисты "Пари НН" вызваны в молодежную сборную России
06 ноября 2025 16:53Волонтеры создали современную спортплощадку в Выксунском округе
06 ноября 2025 14:48Студент НИУ Президентской академии взял золото на Всероссийских соревнованиях по кобудо
06 ноября 2025 14:28Спортдиректор Удальцов объяснил, почему Дзюбы не будет в "Пари НН"
06 ноября 2025 11:38Федор Смолов о "Пари НН": "Я бы этот вариант даже не рассматривал"
06 ноября 2025 09:31БК "Пари НН" снова уступил ЦСКА, продлив серию поражений
05 ноября 2025 16:35Нижегородцы собрали более 3,2 тысячи подписей за восстановление "Водника"
05 ноября 2025 12:55Нижегородское "Торпедо" может переехать на новую арену к Новому году
04 ноября 2025 17:45Нижегородское "Торпедо" вырвало победу у "Сибири" в серии буллитов
04 ноября 2025 16:11Спортклубы Нижнего Новгорода проведут матчи в хохломской форме
Спорт

Волонтеры создали современную спортплощадку в Выксунском округе

06 ноября 2025 16:53 Спорт
Волонтеры создали современную спортплощадку в Выксунском округе

Фото: Жанна Цишковская

В поселке Досчатое, входящем в городской округ Выкса, завершилось обустройство обновленной детской площадки под названием "Спортивный островок". Пространство для активного отдыха появилось благодаря усилиям волонтеров Объединенной металлургической компании (ОМК) и местных жителей.

Проект стал продолжением благоустройства территории, начатого годом ранее, и был реализован в рамках грантового конкурса "ОМК Партнерство".

Инициатором выступила Жанна Цишковская — сотрудница и волонтер ОМК в Выксе. Ранее ее команда уже установила на этом месте игровой городок для малышей. Позитивный отклик от местных семей вдохновил активистов на дальнейшее развитие пространства.

"Мой путь волонтера начался с победы в грантовом конкурсе "ОМК Партнерство" в 2024 году. Этот успех вдохновил меня и показал, как много возможностей помогать другим", — рассказала Жанна Цишковская.

По ее словам, идея заключалась в том, чтобы благоустроить небольшую, но важную территорию, объединяющую несколько улиц, где ранее не было оборудованных зон для отдыха. Новая площадка стала значимым объектом для более чем 200 детей, проживающих поблизости.

На выигранный грант инициативная группа приобрела современное спортивное оборудование и необходимые материалы для монтажа. Дополнительно часть средств внесли сами волонтеры и жители поселка, чтобы сделать площадку не только функциональной и интересной, но и безопасной и долговечной.

В строительстве принимали участие 12 волонтеров с выксунского завода ОМК и 11 местных жителей. Администрация поселка также подключилась к проекту — она обеспечила планировку участка и предоставила строительные материалы, включая песок и щебень.

"Мы видим, как сотрудники нашей компании становятся драйверами позитивных перемен. Их активность и наша поддержка создают в городах новую среду", — подчеркнула руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Екатерина Кощиенко.

По ее словам, "Спортивный островок" быстро стал популярным местом отдыха для людей всех возрастов и сделал спорт доступнее для местных жителей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благотворительность Выксунский г.о. ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных