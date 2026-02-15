Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Спорт

"Торпедо" уступило московскому "Динамо" и потерпело третье поражение подряд

15 февраля 2026 20:00 Спорт
Торпедо уступило московскому Динамо и потерпело третье поражение подряд

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" в четвертый раз за сезон встретилось с московским "Динамо". Матч завершился победой гостей со счетом 4:2. Это уже третье поражение автозаводцев в четырех очных встречах с москвичами.  

Для хозяев игра отметилась дебютами. В воротах основной команды впервые появился Дмитрий Шугаев, ранее оформивший два подряд "сухаря" за "Торпедо-Горький". Также на лед вышел лучший бомбардир фарм-клуба Руслан Газизов.  

В середине первого периода нижегородцы допустили удаление, которым воспользовалось "Динамо", открыв счет.  

Во втором игровом отрезке "Торпедо" удалось восстановить равновесие: Амир Гараев отличился дальним броском. Однако игра в меньшинстве вновь подвела хозяев — москвичи реализовали еще один момент и вышли вперед — 2:1. Вскоре гости увеличили преимущество до 3:1.  

В третьем периоде автозаводцы предприняли попытку спасти встречу. Василий Атанасов сократил отставание до минимума — 2:3.  

В концовке тренерский штаб "Торпедо" снял вратаря, рассчитывая на финальный штурм, но шайба оказалась в пустых воротах — 4:2 в пользу "Динамо".  

Таким образом, нижегородцы проиграли третий матч подряд и опустились на пятую строчку Западной конференции.

Следующую игру (6+) "Торпедо" проведет 18 февраля против "Шанхайских Драконов".

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
