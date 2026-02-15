"Торпедо" уступило московскому "Динамо" и потерпело третье поражение подряд Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" в четвертый раз за сезон встретилось с московским "Динамо". Матч завершился победой гостей со счетом 4:2. Это уже третье поражение автозаводцев в четырех очных встречах с москвичами.

Для хозяев игра отметилась дебютами. В воротах основной команды впервые появился Дмитрий Шугаев, ранее оформивший два подряд "сухаря" за "Торпедо-Горький". Также на лед вышел лучший бомбардир фарм-клуба Руслан Газизов.

В середине первого периода нижегородцы допустили удаление, которым воспользовалось "Динамо", открыв счет.

Во втором игровом отрезке "Торпедо" удалось восстановить равновесие: Амир Гараев отличился дальним броском. Однако игра в меньшинстве вновь подвела хозяев — москвичи реализовали еще один момент и вышли вперед — 2:1. Вскоре гости увеличили преимущество до 3:1.

В третьем периоде автозаводцы предприняли попытку спасти встречу. Василий Атанасов сократил отставание до минимума — 2:3.

В концовке тренерский штаб "Торпедо" снял вратаря, рассчитывая на финальный штурм, но шайба оказалась в пустых воротах — 4:2 в пользу "Динамо".

Таким образом, нижегородцы проиграли третий матч подряд и опустились на пятую строчку Западной конференции.

Следующую игру (6+) "Торпедо" проведет 18 февраля против "Шанхайских Драконов".