"Торпедо" уступило московскому "Динамо" и потерпело третье поражение подряд

Нижегородское "Торпедо" в четвертый раз за сезон встретилось с московским "Динамо". Матч завершился победой гостей со счетом 4:2. Это уже третье поражение автозаводцев в четырех очных встречах с москвичами.
Для хозяев игра отметилась дебютами. В воротах основной команды впервые появился Дмитрий Шугаев, ранее оформивший два подряд "сухаря" за "Торпедо-Горький". Также на лед вышел лучший бомбардир фарм-клуба Руслан Газизов.
В середине первого периода нижегородцы допустили удаление, которым воспользовалось "Динамо", открыв счет.
Во втором игровом отрезке "Торпедо" удалось восстановить равновесие: Амир Гараев отличился дальним броском. Однако игра в меньшинстве вновь подвела хозяев — москвичи реализовали еще один момент и вышли вперед — 2:1. Вскоре гости увеличили преимущество до 3:1.
В третьем периоде автозаводцы предприняли попытку спасти встречу. Василий Атанасов сократил отставание до минимума — 2:3.
В концовке тренерский штаб "Торпедо" снял вратаря, рассчитывая на финальный штурм, но шайба оказалась в пустых воротах — 4:2 в пользу "Динамо".
Таким образом, нижегородцы проиграли третий матч подряд и опустились на пятую строчку Западной конференции.
Следующую игру (6+) "Торпедо" проведет 18 февраля против "Шанхайских Драконов".
