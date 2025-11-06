Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Последние новости рубрики Происшествия
06 ноября 2025 19:59Подозреваемого в нападении с ножом на двух женщин поймали в Нижнем Новгороде
06 ноября 2025 19:15Нижегородец, забивший насмерть своего знакомого, предстанет перед судом
06 ноября 2025 18:41Нижегородец попал под машину из-за конфликта с другим водителем
06 ноября 2025 17:21Водитель иномарки протаранил шесть припаркованных машин в Афонине
06 ноября 2025 15:21ФСБ задержала нижегородца за призывы к терроризму
06 ноября 2025 15:05Суд продлил арест предпринимателю Дзепе до 22 ноября
06 ноября 2025 13:32Нижегородец угрожал зарезать сожительницу: полиция возбудила дело
06 ноября 2025 13:15Четыре машины сгорели в Верхних Печерах
06 ноября 2025 11:10Производитель квашеной капусты попался на нарушениях в Кстовском районе
06 ноября 2025 10:57Политтехнолог Михаил Халуга встретит Новый год в СИЗО
Происшествия

Водитель иномарки протаранил шесть припаркованных машин в Афонине

06 ноября 2025 17:21 Происшествия
Водитель иномарки протаранил шесть припаркованных машин в Афонине

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Кстовском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, повредившего сразу шесть автомобилей. Инцидент произошёл поздним вечером 5 ноября в посёлке Афонино, сообщили ГУ МВД России по Нижегородской области.

Около 23:55 водитель автомобиля Volkswagen задел несколько припаркованных машин. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГАИ, которые задержали 38-летнего мужчину, находившегося за рулём иномарки.

Нарушителя доставили в отделение полиции. В настоящее время он находится в помещении для административно задержанных.

В отношении водителя составлены административные протоколы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что 70-летняя женщина на "Танке" насмерть сбила мужчину на обочине в Уренском округе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ДТП МВД
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Created by GraphitPowered by TreeGraph

