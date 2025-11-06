Водитель иномарки протаранил шесть припаркованных машин в Афонине

Фото:
В Кстовском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, повредившего сразу шесть автомобилей. Инцидент произошёл поздним вечером 5 ноября в посёлке Афонино, сообщили ГУ МВД России по Нижегородской области.
Около 23:55 водитель автомобиля Volkswagen задел несколько припаркованных машин. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГАИ, которые задержали 38-летнего мужчину, находившегося за рулём иномарки.
Нарушителя доставили в отделение полиции. В настоящее время он находится в помещении для административно задержанных.
В отношении водителя составлены административные протоколы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.
