Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
03 ноября 2025 13:20Жителя Ивановской области осудят за смерть пешехода в Нижнем Новгороде
03 ноября 2025 10:26Полицейские задержали жителя Нижнего Новгорода с наркотиками в лесополосе
02 ноября 2025 16:10Пожилая нижегородка отдала мошенникам золотые слитки на пять млн рублей
02 ноября 2025 14:58Мотоциклист без прав сбил трех школьниц в Кстове
02 ноября 2025 13:06Два человека заживо сгорели в ночном пожаре в Нижегородской области
02 ноября 2025 11:00Мигранта, напавшего на автобус в Нижнем Новгороде, заключили под стражу
02 ноября 2025 10:19Прокуратура начала проверку после задержек рейсов в нижегородском аэропорту
01 ноября 2025 19:30Нижегородка хотела подзаработать в декрете, но в итоге лишилась 2,5 млн рублей
01 ноября 2025 17:07Уголовное дело из-за 12 000 тонн мусора завели в Нижегородской области
01 ноября 2025 14:47Четырех нижегородок осудят за зверское убийство должницы
Происшествия

Жителя Ивановской области осудят за смерть пешехода в Нижнем Новгороде

03 ноября 2025 13:20 Происшествия
Жителя Ивановской области осудят за смерть пешехода в Нижнем Новгороде

Фото: управление ГАИ Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Ивановской области. Об этом сообщили в ведомстве. 

Мужчину обвиняют в смертельном наезде на пешехода, совершенном в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, трагедия произошла утром 20 июля 2025 года. Обвиняемый находился за рулем арендованного автомобиля CHERY TIGGO7 PRO. На высокой скорости водитель переехал встречную полосу, после чего машина вылетела на тротуар в районе дома № 16 на проспекте Ленина и сбила 25-летнего пешехода. Молодой человек от полученных травм он погиб на месте.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее сообщалось, что виновника смертельного ДТП с каршерингом в Сормове осудили на 5 лет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Смертность Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
02 ноября 2025 14:58Мотоциклист без прав сбил трех школьниц в Кстове
31 октября 2025 10:47Два человека погибли и два пострадали в ДТП с фурой в Ардатовском районе
20 июля 2025 15:15Опубликовано видео смертельного наезда на пешехода на проспекте Ленина
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных