Жителя Ивановской области осудят за смерть пешехода в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: управление ГАИ Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Ивановской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Мужчину обвиняют в смертельном наезде на пешехода, совершенном в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, трагедия произошла утром 20 июля 2025 года. Обвиняемый находился за рулем арендованного автомобиля CHERY TIGGO7 PRO. На высокой скорости водитель переехал встречную полосу, после чего машина вылетела на тротуар в районе дома № 16 на проспекте Ленина и сбила 25-летнего пешехода. Молодой человек от полученных травм он погиб на месте.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

