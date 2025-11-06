В Госдуме предложили запустить государственный сервис для проверки нянь Общество

В Госдуме рассматривается идея создания государственной платформы для проверки нянь, направленной на повышение безопасности и доверия в этой сфере. Её предлагается интегрировать в "Госуслуги". Проект может стать эффективным инструментом для соискателей и работодателей.

Эксперт в области IT Артём Геллер прокомментировал 360.ru, что идея осуществима и поможет людям получить доступ к проверенной информации о кандидатах. На рынке труда сейчас отсутствует надёжный источник данных, что создаёт риски. Для успешной реализации проекта необходимо разработать портал с базами данных документов нянь, что потребует значительных усилий и ресурсов.

Геллер подчеркнул, что для эффективного функционирования платформы потребуется постоянное обновление и поддержка. Однако это инвестиция в безопасность, которая принесёт плоды в долгосрочной перспективе.

Эксперт также отметил, что подобные идеи можно реализовать и в других сферах. Государственные инициативы обеспечат более высокий уровень безопасности по сравнению с частными структурами. Он выразил сожаление, что общественные и коммерческие организации пока не проявили интереса к проекту.

Геллер напомнил, что одной из главных проблем многих сайтов является компрометация данных сотрудников. Создание государственной платформы позволит минимизировать эти риски и обеспечить высокий уровень защиты информации.