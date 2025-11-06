Застройщики Нижегородской области высоко оценили работу регионального минстроя по выдаче разрешительной документации

Фото:
Застройщики Нижегородской области оценили скорость оказания государственных услуг региональным министерством строительства на высший балл. Такой результат показал ежеквартальный опрос министерства об эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
Участие в опросе приняли представители 20 строительных компаний Нижегородской области, имеющих опыт получения разрешительной документации в 2025 году. Анкетирование проводилось в гибридном формате: застройщики имели возможность пройти опрос непосредственно в министерстве после получения результата услуги, а также в формате онлайн – на региональном инвестиционном портале.
По итогам опросов уровень удовлетворённости скоростью получения разрешительной документации респонденты оценили на 5 баллов из 5. Такой же результат показал и предыдущий аналогичный опрос.
Кроме того, респонденты по-прежнему полностью удовлетворены полнотой и доступностью информации об оказании услуг, профессионализмом и клиентоориентированностью сотрудников, выдающих разрешительную документацию. Оба параметра застройщики вновь оценили на высший балл, как и по итогам прошлых четырех опросов.
«Работа по повышению доступности наших услуг и качества взаимодействия с заявителями ведется в нашем министерстве на постоянной основе. Оценка от застройщиков и их конструктивные комментарии помогают скорректировать выбранные нами методы, а главное – служат высокой мотивацией для ответственных сотрудников. Благодарим представителей региональной строительной отрасли за участие в опросах и надеемся на получение «обратной связи» в будущем», - отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.
Напомним, что на инвестиционном портале Нижегородской области регулярно организуется анкетирование бизнеса для содействия развитию деловой активности в регионе. Принять участие в опросах, в том числе о процедурах по выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, можно на инвестпортале.
Бизнес на сегодняшний день может оценить работу совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области (инвесткомитета) и иных институтов для бизнеса, уровень поддержки малого и среднего предпринимательства, качество госуслуг министерства строительства и других ведомств региона.
