Застройщики Нижегородской области высоко оценили работу регионального минстроя по выдаче разрешительной документации Экономика

Фото: министерство строительства Нижегородской области

Застройщики Нижегородской области оценили скорость оказания государственных услуг региональным министерством строительства на высший балл. Такой результат показал ежеквартальный опрос министерства об эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.

Участие в опросе приняли представители 20 строительных компаний Нижегородской области, имеющих опыт получения разрешительной документации в 2025 году. Анкетирование проводилось в гибридном формате: застройщики имели возможность пройти опрос непосредственно в министерстве после получения результата услуги, а также в формате онлайн – на региональном инвестиционном портале.

По итогам опросов уровень удовлетворённости скоростью получения разрешительной документации респонденты оценили на 5 баллов из 5. Такой же результат показал и предыдущий аналогичный опрос.

Кроме того, респонденты по-прежнему полностью удовлетворены полнотой и доступностью информации об оказании услуг, профессионализмом и клиентоориентированностью сотрудников, выдающих разрешительную документацию. Оба параметра застройщики вновь оценили на высший балл, как и по итогам прошлых четырех опросов.

«Работа по повышению доступности наших услуг и качества взаимодействия с заявителями ведется в нашем министерстве на постоянной основе. Оценка от застройщиков и их конструктивные комментарии помогают скорректировать выбранные нами методы, а главное – служат высокой мотивацией для ответственных сотрудников. Благодарим представителей региональной строительной отрасли за участие в опросах и надеемся на получение «обратной связи» в будущем», - отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Напомним, что на инвестиционном портале Нижегородской области регулярно организуется анкетирование бизнеса для содействия развитию деловой активности в регионе. Принять участие в опросах, в том числе о процедурах по выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, можно на инвестпортале.

Бизнес на сегодняшний день может оценить работу совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области (инвесткомитета) и иных институтов для бизнеса, уровень поддержки малого и среднего предпринимательства, качество госуслуг министерства строительства и других ведомств региона.