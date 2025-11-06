Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
06 ноября 2025 20:00Бюджет и прогноз развития: в Нижнем Новгороде обсудили планы до 2028 года
06 ноября 2025 18:37Еще одно предприятие увеличило выработку благодаря "Производительности труда"
06 ноября 2025 18:34Три нижегородские рекламные компании приняли участие в международной выставке Dubai International Content Market
06 ноября 2025 18:14Андрей Саносян в составе делегации АИРР посетил Китай, где представил потенциал сотрудничества с Нижегородской областью
06 ноября 2025 17:59Молодые аграрии в Нижегородской области могут получить до 2 млн рублей на жилье
06 ноября 2025 17:55Руководители 10 филиалов центра "Мой бизнес" прошли обучение бережливым технологиям на "Фабрике процессов"
06 ноября 2025 17:48Застройщики Нижегородской области высоко оценили работу регионального минстроя по выдаче разрешительной документации
06 ноября 2025 17:13Жилой дом и гаражи могут снести ради дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде
06 ноября 2025 14:15Борьбу с теневой занятостью активизируют в Нижегородской области
06 ноября 2025 12:12Нижегородские бизнес-центры теряют арендаторов
Экономика

Застройщики Нижегородской области высоко оценили работу регионального минстроя по выдаче разрешительной документации

06 ноября 2025 17:48 Экономика
Застройщики Нижегородской области высоко оценили работу регионального минстроя по выдаче разрешительной документации

Фото: министерство строительства Нижегородской области

Застройщики Нижегородской области оценили скорость оказания государственных услуг региональным министерством строительства на высший балл. Такой результат показал ежеквартальный опрос министерства об эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.

Участие в опросе приняли представители 20 строительных компаний Нижегородской области, имеющих опыт получения разрешительной документации в 2025 году. Анкетирование проводилось в гибридном формате: застройщики имели возможность пройти опрос непосредственно в министерстве после получения результата услуги, а также в формате онлайн – на региональном инвестиционном портале.

По итогам опросов уровень удовлетворённости скоростью получения разрешительной документации респонденты оценили на 5 баллов из 5. Такой же результат показал и предыдущий аналогичный опрос.

Кроме того, респонденты по-прежнему полностью удовлетворены полнотой и доступностью информации об оказании услуг, профессионализмом и клиентоориентированностью сотрудников, выдающих разрешительную документацию. Оба параметра застройщики вновь оценили на высший балл, как и по итогам прошлых четырех опросов.

«Работа по повышению доступности наших услуг и качества взаимодействия с заявителями ведется в нашем министерстве на постоянной основе. Оценка от застройщиков и их конструктивные комментарии помогают скорректировать выбранные нами методы, а главное – служат высокой мотивацией для ответственных сотрудников. Благодарим представителей региональной строительной отрасли за участие в опросах и надеемся на получение «обратной связи» в будущем», - отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Напомним, что на инвестиционном портале Нижегородской области регулярно организуется анкетирование бизнеса для содействия развитию деловой активности в регионе. Принять участие в опросах, в том числе о процедурах по выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, можно на инвестпортале.

Бизнес на сегодняшний день может оценить работу совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области (инвесткомитета) и иных институтов для бизнеса, уровень поддержки малого и среднего предпринимательства, качество госуслуг министерства строительства и других ведомств региона.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных