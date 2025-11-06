Руководители 10 филиалов центра "Мой бизнес" прошли обучение бережливым технологиям на "Фабрике процессов"

Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Десять представителей муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства обучились бережливым технологиям на «Фабрике процессов». Мероприятие организовал Региональный центр компетенций в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В тренинге приняли участие руководители филиалов центра «Мой бизнес» Шатковского, Чкаловского, Починковского, Навашинского, Богородского, Уренского, Семеновского, Большеболдинского и Балахнинского округов, а также Заволжья.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, «Фабрика процессов» – это учебная площадка, оборудованная специальными стендами, которая позволяет обучать персонал бережливому производству. Эксперты центров «Мой бизнес» прошли обучение по программе «Фабрика офисных процессов».

«Мы последовательно развиваем систему подготовки и повышения квалификации специалистов центров «Мой бизнес». Это позволяет на постоянной основе повышать качество работы и актуализировать знания об инструментах господдержки. Дополнительным форматом обучения для сотрудников стала «Фабрика процессов», на которой участники ознакомились с бережливыми технологиями. Специалисты освоили практические инструменты повышения эффективности: принципы организации рабочего пространства, оптимизации логистики, оценки и сокращения трудозатрат», — рассказал Максим Черкасов.

Программа «Фабрика офисных процессов» Регионального центра компетенций Нижегородской области запущена в 2022 году. Участие в тренингах принимают представители органов исполнительной и муниципальной власти, а также предприятия-участники федерального проекта «Производительность труда».  На сегодня проведено 54 тренинга, на которых обучено более 500 человек. Всего в регионе в рамках федпроекта «Производительность труда» бережливые технологии освоили более 5000 человек.

«Мы не просто изучали теорию, а в реальном времени получали опыт применения инструментов бережливого производства. На тренинге мы изучили системное использование таких методов как 5С*, стандартизация и картирование потоков, связанных с документооборотом. Они позволяют не только выявить скрытые потери, но и достичь значительных улучшений ключевых показателей эффективности процессов», – поделилась участница тренинга, руководитель центра «Мой бизнес» Балахнинского муниципального округа Наталья Ходова.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряет 301 региональная компания.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный)

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

*5С — система организации и рационализации рабочего пространства, один из инструментов бережливого производства. Состоит из пяти элементов:

- сортировка  — четкое разделение вещей на нужные и ненужные и избавление от последних;

- соблюдение порядка — упорядоченное и точное расположение и хранение необходимых вещей, которое позволяет быстро их найти и использовать;

- содержание в чистоте и опрятности;

- стандартизация — условие для выполнения первых трех правил;

- совершенствование  — воспитание привычки точного выполнения установленных правил, процедур и технологических операций.

бизнес Нацпроект экономика
