Андрей Саносян в составе делегации АИРР посетил Китай, где представил потенциал сотрудничества с Нижегородской областью Экономика

Фото: АИРР

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян в составе делегации Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) принял участие в деловом визите в Китайскую Народную Республику.

Визит проходит с 4 по 9 ноября. В программе - участие в крупнейшей международной выставке импортной продукции, визит в технопарк, встречи с Шанхайской ассоциацией международного сотрудничества малых и средних предприятий, а также с представителями стратегической зоны инновационного развития Китая. Последняя объединяет девять городов дельты реки Янцзы: Шанхай (район Сунцзян), Сучжоу, Хучжоу, Цзиньхуа, Хэфэй, Хуаншань, Цюаньчжоу, Цзясин и Уху.

В ходе встреч Андрей Саносян ознакомился с опытом работы китайских инновационных предприятий и преференциальных территорий, а также представил возможности по расширению сотрудничества с Нижегородской областью.

«Китай сегодня – один из самых активных партнеров региона во многих отраслях. У нас есть заинтересованность не только в увеличении объемов товарооборота, но и в построении новых кооперационных цепочек, открытию совместных предприятий, сотрудничеству в научной сфере. Это может быть сотрудничество по различным направлениям с нашим ИТ-кампусом, совместная работа над проектами в ОЭЗ «Кулибин» и на других территориях. Визит позволяет широко представить возможности региона потенциальным партнерам из Китая, а также отметить с нашей стороны организации, с которыми было бы интересно реализовать совместные проекты», - отметил Андрей Саносян.

Как сказал директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин, подобные международные визиты являются важнейшим инструментом развития горизонтальных связей между российскими и зарубежными инновационными экосистемами.

«АИРР объединяет регионы, ориентированные на технологический прорыв. Наша задача — создавать возможности для выхода российских инновационных компаний на международные рынки, изучать успешные модели поддержки науки и предпринимательства и формировать долгосрочное партнёрство с ведущими центрами развития. Такие форматы работы позволяют регионам-участникам АИРР не только представить свой потенциал, но и выстроить системное сотрудничество с ключевыми игроками мировой инновационной экономики», - отметил Александр Смекалин.

Напомним, с 2025 года «Повышение инвестиционной активности» – это один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.