Нижегородским топ-менеджерам готовы платить до 200 000 рублей Экономика

Медианная предлагаемая зарплата для специалистов высшего и среднего менеджмента в Нижегородской области в январе 2026 года составила 129,3 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики платформы hh.ru.

Самый высокий уровень дохода работодатели предлагают директорам по маркетингу и PR, коммерческим, а также генеральным и исполнительным директорам. Медиана зарплат по этим позициям достигла 200 тысяч рублей — это в полтора раза выше среднего показателя по категории топ-менеджмента.

На втором месте по уровню дохода — технические, операционные и финансовые директора. Медианная предлагаемая зарплата для них составляет 150 тысяч рублей.

В число наиболее высокооплачиваемых также вошли начальник производства, руководитель отдела маркетинга и рекламы, директор по персоналу и руководитель филиала. Работодатели готовы платить им в среднем по 120 тысяч рублей.

В целом топ-10 управленческих специализаций с самыми высокими зарплатными предложениями в регионе варьируются в диапазоне от 120 тысяч до 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала лидером в России по темпам роста заработной платы за январь-ноябрь 2025 года. За этот период она выросла в среднем на 22%.