Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Последние новости рубрики Экономика
02 марта 2026 09:47
Нижегородским топ-менеджерам готовы платить до 200 000 рублей
01 марта 2026 11:45
Продажи осиновых кольев выросли в Нижегородской области на 75% за год
28 февраля 2026 15:57
Белорусско-нижегородская конференция по станкостроению состоялась в Минске
28 февраля 2026 12:42
Более 281 млн рублей внесли в бюджет нижегородские предприятия за вред природе
27 февраля 2026 18:11
Производство электронного оборудования запустят в Дзержинске
27 февраля 2026 15:45
Первую контейнерную площадку из вторсырья установили в Нижнем Новгороде
27 февраля 2026 15:33
Более 30 вебинаров об использовании маркировки "Честный знак" пройдут в марте
27 февраля 2026 14:16
Нижегородская область сохранила самую низкую инфляцию в ПФО
27 февраля 2026 12:12
Новый автобренд Volga открестился от сотрудничества с Geely
27 февраля 2026 09:28
Снос самовольной пристройки на Большой Печерской оценили в 9,8 млн рублей
Экономика

Нижегородским топ-менеджерам готовы платить до 200 000 рублей

02 марта 2026 09:47 Экономика
Нижегородским топ-менеджерам готовы платить до 200 000 рублей

Медианная предлагаемая зарплата для специалистов высшего и среднего менеджмента в Нижегородской области в январе 2026 года составила 129,3 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики платформы hh.ru.  

Самый высокий уровень дохода работодатели предлагают директорам по маркетингу и PR, коммерческим, а также генеральным и исполнительным директорам. Медиана зарплат по этим позициям достигла 200 тысяч рублей — это в полтора раза выше среднего показателя по категории топ-менеджмента.  

На втором месте по уровню дохода — технические, операционные и финансовые директора. Медианная предлагаемая зарплата для них составляет 150 тысяч рублей.  

В число наиболее высокооплачиваемых также вошли начальник производства, руководитель отдела маркетинга и рекламы, директор по персоналу и руководитель филиала. Работодатели готовы платить им в среднем по 120 тысяч рублей.

В целом топ-10 управленческих специализаций с самыми высокими зарплатными предложениями в регионе варьируются в диапазоне от 120 тысяч до 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала лидером в России по темпам роста заработной платы за январь-ноябрь 2025 года. За этот период она выросла в среднем на 22%.

Теги:
Доходы Зарплата
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных