Экономика

Три нижегородские рекламные компании приняли участие в международной выставке Dubai International Content Market

06 ноября 2025 18:34 Экономика
Три нижегородские рекламные компании приняли участие в международной выставке Dubai International Content Market

Фото: региональный центр поддержки экспорта

Представители трех нижегородских компаний приняли участие в международной выставке Dubai International Content Market, которая проходила с 4 по 5 ноября 2025 года в Дубае.

Поддержку в организации и застройке стенда оказал региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Центр взял на себя расходы на застройку и сопровождение коллективного стенда, аренду необходимого оборудования и мебели, а также оплату регистрационных сборов за представителей субъектов МСП. Поддержка участия нижегородских организаций именно в этой выставке была организована региональным ЦПЭ впервые.

«Мы регулярно организуем участие нижегородских компаний в крупнейших международных мероприятиях. На выставке в Дубае представители медиаиндустрии демонстрировали свои разработки в сфере развлекательного контента. Для региональных компаний это отличная возможность показать свой продукт зарубежным коллегам и обменяться знаниями», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

С начала 2025 года эксперты регионального Центра поддержки экспорта организовали участие нижегородских компаний в восьми выставках: Ruplastica 2025, «Продэкспо 2025», Russia Halal Expo 2025, «Белагро 2025», KazBuild 2025, «Иннопром.Беларусь 2025», InRussia 2025, MiningMetals 2025.

Напомним, в 2024 году по результатам выставочных мероприятий, в которых принимали участие нижегородские предприятия, используя меры господдержки, 62 компании заключили экспортные контракты на общую сумму 11,4 млн долларов с компаниями из Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Судана, Ирана, Саудовской Аравии, Монголии, Кувейта, ОАЭ. Они предполагают поставки за рубеж продуктов питания, медицинского оборудования, строительных материалов, автокомпонентов и другой продукции.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

