Проект ОМК внедрил ERP-систему и стал лидером отрасли по версии "1С"

Металлоломная компания "ОМК Экометалл", входящая в состав Объединённой металлургической компании, стала победителем престижного конкурса фирмы "1С" (18+). Награда присуждена за успешную реализацию масштабного цифрового проекта по созданию единой системы управления бизнес-процессами.
Инновационное решение, разработанное на базе платформы "1С: ERP Управление предприятием", позволило компании значительно повысить эффективность внутренних процессов и ускорить выполнение заказов.
Проект был реализован совместно специалистами "ОМК Экометалл", ИТ-подразделения "ОМК ИТ" и компанией CorpSoft24™. Он был признан лучшим в категории "Металлообработка" благодаря своей сложности и масштабу.
Одной из главных задач проекта стало не только внедрение новой системы, но и перенос в неё архивных данных, а также разработка нетиповых механизмов, отвечающих специфике работы компании.
Система охватила 320 автоматизированных рабочих мест в центральном офисе и на производственных площадках. Это позволило объединить ключевые процессы и обеспечить их прозрачность и управляемость.
По словам Ирины Смирновой, руководителя направления методологии, бюджетирования и мониторинга управления по экономике и финансам компании "ОМК Экометалл", переход на современную ERP-систему дал ощутимые результаты.
"Переход на современную ERP-систему позволил нам вывести управление на новый уровень. Это дало комплексный эффект: с одной стороны, мы сократили простои оборудования на 15% и ускорили формирование отчётности на 25%, что повысило нашу внутреннюю эффективность. С другой — самое важное для клиентов и партнёров — мы теперь можем существенно быстрее исполнять заказы, повышая свою надёжность как поставщика", — подчеркнула она.
Победа в конкурсе "1С" подтверждает успешность цифровой трансформации "ОМК Экометалл" и её стремление к технологическому лидерству в отрасли.
