Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 декабря 2025 16:54Число коррупционных дел с участием нижегородских чиновников выросло в 4 раза
10 декабря 2025 16:47Проект ОМК внедрил ERP-систему и стал лидером отрасли по версии "1С"
10 декабря 2025 10:51Нижегородка заплатит более 29 млн рублей за незаконный песчаный карьер
10 декабря 2025 07:00Нижегородские власти предложили уравнять выкупную цену сельхозземель
09 декабря 2025 16:20Нижегородский стартап получил 5 млн рублей в виде гранта
09 декабря 2025 15:15Плату за ЖКУ повысят в нижегородских муниципалитетах: комментарий РСТ
09 декабря 2025 14:49Нижегородский производитель окон увеличит выработку благодаря нацпроекту
09 декабря 2025 10:50Коммуналка подорожает на 10,2% в Нижнем Новгороде в 2026 году
08 декабря 2025 18:00Нижний Новгород может добиться списания 8,5 млрд рублей бюджетных кредитов
08 декабря 2025 17:06Еще 12,4 млрд рублей направят на продление Автозаводской линии метро
Экономика

Проект ОМК внедрил ERP-систему и стал лидером отрасли по версии "1С"

10 декабря 2025 16:47 Экономика
Проект ОМК внедрил ERP-систему и стал лидером отрасли по версии 1С

Фото: ОМК, архив

Металлоломная компания "ОМК Экометалл", входящая в состав Объединённой металлургической компании, стала победителем престижного конкурса фирмы "1С" (18+). Награда присуждена за успешную реализацию масштабного цифрового проекта по созданию единой системы управления бизнес-процессами.

Инновационное решение, разработанное на базе платформы "1С: ERP Управление предприятием", позволило компании значительно повысить эффективность внутренних процессов и ускорить выполнение заказов.

Проект был реализован совместно специалистами "ОМК Экометалл", ИТ-подразделения "ОМК ИТ" и компанией CorpSoft24™. Он был признан лучшим в категории "Металлообработка" благодаря своей сложности и масштабу.

Одной из главных задач проекта стало не только внедрение новой системы, но и перенос в неё архивных данных, а также разработка нетиповых механизмов, отвечающих специфике работы компании.

Система охватила 320 автоматизированных рабочих мест в центральном офисе и на производственных площадках. Это позволило объединить ключевые процессы и обеспечить их прозрачность и управляемость.

По словам Ирины Смирновой, руководителя направления методологии, бюджетирования и мониторинга управления по экономике и финансам компании "ОМК Экометалл", переход на современную ERP-систему дал ощутимые результаты.

"Переход на современную ERP-систему позволил нам вывести управление на новый уровень. Это дало комплексный эффект: с одной стороны, мы сократили простои оборудования на 15% и ускорили формирование отчётности на 25%, что повысило нашу внутреннюю эффективность. С другой — самое важное для клиентов и партнёров — мы теперь можем существенно быстрее исполнять заказы, повышая свою надёжность как поставщика", — подчеркнула она.

Победа в конкурсе "1С" подтверждает успешность цифровой трансформации "ОМК Экометалл" и её стремление к технологическому лидерству в отрасли.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выксунский г.о. ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных