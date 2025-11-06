Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
06 ноября 2025 20:00Бюджет и прогноз развития: в Нижнем Новгороде обсудили планы до 2028 года
06 ноября 2025 18:37Еще одно предприятие увеличило выработку благодаря "Производительности труда"
06 ноября 2025 18:34Три нижегородские рекламные компании приняли участие в международной выставке Dubai International Content Market
06 ноября 2025 18:14Андрей Саносян в составе делегации АИРР посетил Китай, где представил потенциал сотрудничества с Нижегородской областью
06 ноября 2025 17:59Молодые аграрии в Нижегородской области могут получить до 2 млн рублей на жилье
06 ноября 2025 17:55Руководители 10 филиалов центра "Мой бизнес" прошли обучение бережливым технологиям на "Фабрике процессов"
06 ноября 2025 17:48Застройщики Нижегородской области высоко оценили работу регионального минстроя по выдаче разрешительной документации
06 ноября 2025 17:13Жилой дом и гаражи могут снести ради дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде
06 ноября 2025 14:15Борьбу с теневой занятостью активизируют в Нижегородской области
06 ноября 2025 12:12Нижегородские бизнес-центры теряют арендаторов
Экономика

Еще одно предприятие увеличило выработку благодаря "Производительности труда"

06 ноября 2025 18:37 Экономика
Еще одно предприятие увеличило выработку благодаря Производительности труда

Фото: минпроторг Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Производственный комплекс предприятие «ПИК» подвели итоги внедрения инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания из Кстова специализируется на обработке металлов и нанесении покрытий на металлы. В качестве пилотного направления был выбран процесс оказания услуг по горячему цинкованию.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, за полгода работы эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия проанализировали работу пилотного участка и выявили 21 проблему в потоке, среди них: лишняя трата времени на поиск нужного заказа на складе, неорганизованные рабочие места и поиск необходимого инструмента, отклонения от плана производства, затраты времени на доработку и лишние движения.

«Специалисты РЦК совместно с командой проекта от предприятия разработали комплекс мер по оптимизации пилотного потока. Например, написали регламент и применили новую систему хранения на складе, что на 50 процентов снизило затраты на поиск нужной продукции за смену. Также внедрили специальные ящики хранения и мобильные тележки для инструментов. Благодаря внесенным изменениям выработка по пилотному потоку выросла на 31 процент, а время протекания процесса сократилось на 20 процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Также специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 16 сотрудников предприятия, подготовили трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряют семь металлообрабатывающих предприятий. Всего участником федпроекта является 301 региональная компания. В среднем выработка на производственных площадках этих предприятий увеличивается на 10 процентов.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минпромторг Нацпроект Производительность труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных