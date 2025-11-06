Еще одно предприятие увеличило выработку благодаря "Производительности труда" Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Производственный комплекс предприятие «ПИК» подвели итоги внедрения инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания из Кстова специализируется на обработке металлов и нанесении покрытий на металлы. В качестве пилотного направления был выбран процесс оказания услуг по горячему цинкованию.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, за полгода работы эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия проанализировали работу пилотного участка и выявили 21 проблему в потоке, среди них: лишняя трата времени на поиск нужного заказа на складе, неорганизованные рабочие места и поиск необходимого инструмента, отклонения от плана производства, затраты времени на доработку и лишние движения.

«Специалисты РЦК совместно с командой проекта от предприятия разработали комплекс мер по оптимизации пилотного потока. Например, написали регламент и применили новую систему хранения на складе, что на 50 процентов снизило затраты на поиск нужной продукции за смену. Также внедрили специальные ящики хранения и мобильные тележки для инструментов. Благодаря внесенным изменениям выработка по пилотному потоку выросла на 31 процент, а время протекания процесса сократилось на 20 процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Также специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 16 сотрудников предприятия, подготовили трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряют семь металлообрабатывающих предприятий. Всего участником федпроекта является 301 региональная компания. В среднем выработка на производственных площадках этих предприятий увеличивается на 10 процентов.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.