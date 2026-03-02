Шесть соцпроектов из Нижегородской области вышли в финал конкурса "Мой добрый бизнес" Экономика

Фото: ЦИСС Нижегородской области

Шесть социально значимых инициатив, реализуемых в Нижегородской области, прошли в федеральный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес».

Конкурс «Мой добрый бизнес», организованный Минэкономразвития РФ совместно с Государственным университетом управления, является ключевой площадкой для выявления и тиражирования лучших социальных практик среди предпринимателей. Проекты объединены общей миссией – сочетанием инновационных технологий и социальной ответственности для улучшения качества жизни уязвимых групп.

Нижегородская область традиционно входит в число самых активных регионов-участников. В этом году от региона поступило 128 заявок. Это лучший показатель в стране.

«То, что нижегородские проекты вышли в финал конкурса «Мой добрый бизнес» – это высокая оценка труда наших предпринимателей и доказательство, что социальная ответственность стала неотъемлемой частью устойчивого развития бизнеса в регионе. Каждый проект решает ключевые социальные задачи, помогает тысячам людей и формирует сильный бренд социального предпринимательства, ассоциирующийся с надежностью, эффективностью, новыми услугами и инклюзией», — отметил министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Поддержка предпринимательства, в том числе социальной направленности, – основная задача федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

В федеральный этап конкурса вышли 217 социальных проектов из 72 регионов. Он пройдет с 1 марта по 1 июня текущего года, а победителей объявят в июне. Участники поборются за дополнительные призы в специальной партнерской номинации «Больше чем бизнес» с призовым фондом до 300 тыс. рублей, учрежденной Фондом поддержки социальных проектов.

Региональным оператором конкурса «Мой добрый бизнес» в Нижегородской области выступает АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» (ЦИСС НО).

«За время проведения конкурса, с 2017 года, мы видим, как растет не только количество, но и качество социальных проектов в регионе. Всего на участие было заявлено 989 социальных практик, из них 253 становились победителями региональных этапов, 15 – всероссийского. Особенно стоит отметить, что наши проекты ежегодно получают признание на федеральном уровне», – рассказала директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светлана Кашина.

В прошлом сезоне всероссийского конкурса сразу четыре нижегородские практики заняли призовые места.

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте ЦИСС НО: https://cissno52.ru/moy_dobriy_business/.

Напомним, что в Нижегородской области системно растет число социальных предпринимателей. По итогам 2025 года в регионе насчитывается 509 таких предпринимателей – это более чем в три раза превышает показатель 2020 года. Нижегородская область входит в ТОП-5 регионов по количеству социальных предприятий.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф). На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).