Нижегородское "Торпедо" одержало пятую победу подряд Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" одержал пятую победу подряд, обыграв московский ЦСКА со счётом 2:1.

Первый период завершился без заброшенных шайб. ЦСКА владел инициативой, но Иван Кульбаков справился со всеми бросками. Однако во втором периоде хозяева открыли счет.

Восстановить равновесие подопечные Алексея Исакова смогли в начале третьей двадцатиминутки. После передачи Алексея Кручинина отличился Сергей Гончарук — 1:1. Победную шайбу на исходе встречи забросил Егор Виноградов —2:1.

Таким образом, "автозаводцы" смогли взять реванш у "армейцев" за домашнее поражение в октябре.

С 34 очками после 26 матчей "Торпедо" занимает второе место в таблице Западной конференции. С выезда нижегородцы возвращаются с максимум набранных очков.

Следующий матч (6+) "Торпедо" проведет дома 10 ноября против "Локомотива".

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что "Торпедо" переедет на новую Ледовую арену на Стрелке и сыграет там первый матч до Нового года.