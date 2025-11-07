Путин поддержал идею полного запрета вейпов в России

Фото:
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Самару 6 ноября высказался по поводу возможного ужесточения регулирования электронных сигарет в стране. Об этом сообщает ТАСС.
С инициативой к главе государства обратилась Екатерина Лещинская, возглавляющая общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество". Она подчеркнула, что запрет на вейпы уже успешно реализован в ряде стран СНГ и других государствах, и предложила ввести аналогичные меры в России.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко также выразил поддержку инициативе.
Когда Лещинская попросила президента "дать распоряжение о введении полного запрета вейпов на территории РФ", Владимир Путин отреагировал положительно — он одобрительно кивнул в ответ.
Глава государства также акцентировал внимание на необходимости выстроить системную работу с молодежью в этом направлении, чтобы минимизировать вред от использования электронных сигарет.
Напомним, что нижегородские власти рассматривают возможность полного запрета систем нагревания табака, таких как IQOS ("айкос"), наряду с электронными сигаретами.
Также сообщалось, что эксперимент по запрету вейпов намерены провести в Нижегородской области. Ранее нижегородцам рассказали, как правильно утилизировать вейпы.
