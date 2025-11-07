Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Путин поддержал идею полного запрета вейпов в России

07 ноября 2025 09:00 Общество
Путин поддержал идею полного запрета вейпов в России

Фото: Максим Герасимов

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Самару 6 ноября высказался по поводу возможного ужесточения регулирования электронных сигарет в стране. Об этом сообщает ТАСС.

С инициативой к главе государства обратилась Екатерина Лещинская, возглавляющая общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество". Она подчеркнула, что запрет на вейпы уже успешно реализован в ряде стран СНГ и других государствах, и предложила ввести аналогичные меры в России.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко также выразил поддержку инициативе.

Когда Лещинская попросила президента "дать распоряжение о введении полного запрета вейпов на территории РФ", Владимир Путин отреагировал положительно — он одобрительно кивнул в ответ.

Глава государства также акцентировал внимание на необходимости выстроить системную работу с молодежью в этом направлении, чтобы минимизировать вред от использования электронных сигарет.

Напомним, что нижегородские власти рассматривают возможность полного запрета систем нагревания табака, таких как IQOS ("айкос"), наряду с электронными сигаретами.

Также сообщалось, что эксперимент по запрету вейпов намерены провести в Нижегородской области. Ранее нижегородцам рассказали, как правильно утилизировать вейпы.

Теги:
Владимир Путин Курение
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных