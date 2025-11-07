Автоэксперт Леонов рассказал, как не пострадать при покупке авто у жертвы мошенников Общество

Фото: Александр Воложанин

Современные мошенники переключились с квартирных афер на схемы с автомобилями. Они вынуждают автовладельцев продавать машины и переводить деньги на "безопасные" счета, а затем заявляют, что сделка была фиктивной. Пострадавшими от этой схемы становятся и продавцы, и покупатели.

Злоумышленники используют массовый обзвон для поиска жертв. Чаще всего их жертвами становятся пенсионеры, сообщил 360.ru автоэксперт Алексей Леонов. Мошенники звонят по видеосвязи, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они запугивают жертву, сообщая, что на её имя оформлены кредиты, а деньги переведены на счета ВСУ. Чтобы избежать проблем, они предлагают продать машину и перевести все средства на "безопасный" счёт.

Схема работает следующим образом: мошенники убеждают жертву, что покупатель автомобиля является мошенником. Они внушают, что надо продать машину по заниженной цене, чтобы задержать покупателя с поличным. После этого жертве якобы вернут автомобиль и деньги.

Однако после завершения сделки выясняется, что покупатель действовал по указке мошенников. Суд расторгает сделку и обязывает вернуть автомобиль продавцу. При этом деньги, переданные мошенникам, вернуть невозможно.

Чтобы не стать жертвой автомошенников, необходимо соблюдать несколько правил:

Оцените продавца и автомобиль. Прежде чем заключить сделку, изучите продавца и автомобиль. Обратите внимание на возраст и состояние машины, её пробег и количество окрасов. Если цена автомобиля значительно ниже рыночной, это может быть признаком мошенничества. Проверьте историю продавца. Если вы покупаете автомобиль через сайт объявлений, изучите историю объявлений продавца. Это поможет понять, насколько он честен и надёжен. Снимите видеозапись переговоров. Перед заключением сделки снимите видеозапись переговоров с продавцом. Это позволит подтвердить, что он действует по своей воле, а не по указке мошенников. Запросите справку о дееспособности. Попросите продавца предоставить справку о его дееспособности. Это поможет избежать ситуаций, когда продавец действует под давлением или по принуждению. Проведите сделку в банке. Проведите сделку в банке и в присутствии нотариуса. Это обеспечит юридическую чистоту сделки и снизит риск мошенничества. Нотариус также может проверить дееспособность продавца.

Соблюдение этих правил поможет вам избежать мошенничества при покупке автомобиля и защитить свои права и интересы.