Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 ноября 2025 13:20Медианная предлагаемая зарплата в Нижегородской области достигла 73,6 тысячи рублей
07 ноября 2025 13:00А-242 свяжет ЖК "Анкудиновский парк" с центром города по новой схеме
07 ноября 2025 12:15Две полосы старого Борского моста откроют для транспорта в декабре
07 ноября 2025 12:11ВТБ: мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты
07 ноября 2025 11:46Цифровое настоящее: нейросеть назвала самые продвинутые в области ИИ регионы
07 ноября 2025 11:28Еще один дом снесли рядом с кварталом "Красный просвещенец"
07 ноября 2025 11:20Автоэксперт Леонов рассказал, как не пострадать при покупке авто у жертвы мошенников
07 ноября 2025 11:13Нижегородские социологи помогают анализировать опросы соцучастковых
07 ноября 2025 10:30Электронные направления к врачам в Нижегородской области вводят с 1 декабря
07 ноября 2025 10:13Фонд "Сострадание НН" не возобновил прием новых животных в приют
Общество

Автоэксперт Леонов рассказал, как не пострадать при покупке авто у жертвы мошенников

07 ноября 2025 11:20 Общество
Автоэксперт Леонов рассказал, как не пострадать при покупке авто у жертвы мошенников

Фото: Александр Воложанин

Современные мошенники переключились с квартирных афер на схемы с автомобилями. Они вынуждают автовладельцев продавать машины и переводить деньги на "безопасные" счета, а затем заявляют, что сделка была фиктивной. Пострадавшими от этой схемы становятся и продавцы, и покупатели.

Злоумышленники используют массовый обзвон для поиска жертв. Чаще всего их жертвами становятся пенсионеры, сообщил 360.ru автоэксперт Алексей Леонов. Мошенники звонят по видеосвязи, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они запугивают жертву, сообщая, что на её имя оформлены кредиты, а деньги переведены на счета ВСУ. Чтобы избежать проблем, они предлагают продать машину и перевести все средства на "безопасный" счёт.

Схема работает следующим образом: мошенники убеждают жертву, что покупатель автомобиля является мошенником. Они внушают, что надо продать машину по заниженной цене, чтобы задержать покупателя с поличным. После этого жертве якобы вернут автомобиль и деньги. 

Однако после завершения сделки выясняется, что покупатель действовал по указке мошенников. Суд расторгает сделку и обязывает вернуть автомобиль продавцу. При этом деньги, переданные мошенникам, вернуть невозможно.

Чтобы не стать жертвой автомошенников, необходимо соблюдать несколько правил:

  1. Оцените продавца и автомобиль. Прежде чем заключить сделку, изучите продавца и автомобиль. Обратите внимание на возраст и состояние машины, её пробег и количество окрасов. Если цена автомобиля значительно ниже рыночной, это может быть признаком мошенничества.

  2. Проверьте историю продавца. Если вы покупаете автомобиль через сайт объявлений, изучите историю объявлений продавца. Это поможет понять, насколько он честен и надёжен.

  3. Снимите видеозапись переговоров. Перед заключением сделки снимите видеозапись переговоров с продавцом. Это позволит подтвердить, что он действует по своей воле, а не по указке мошенников.

  4. Запросите справку о дееспособности. Попросите продавца предоставить справку о его дееспособности. Это поможет избежать ситуаций, когда продавец действует под давлением или по принуждению.

  5. Проведите сделку в банке. Проведите сделку в банке и в присутствии нотариуса. Это обеспечит юридическую чистоту сделки и снизит риск мошенничества. Нотариус также может проверить дееспособность продавца.

Соблюдение этих правил поможет вам избежать мошенничества при покупке автомобиля и защитить свои права и интересы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили мошенники Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных