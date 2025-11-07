Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
07 ноября 2025 11:30Путин обозначил новые подходы к развитию детско-юношеского спорта
05 ноября 2025 09:22Мошенники снова выдают себя за спикера нижегородской думы
04 ноября 2025 12:00В России появится новый праздник – День языков народов
31 октября 2025 18:58Эксперт-мониторинг событий с 24 по 31 октября 2025 года от АНО "Минин-центр"
30 октября 2025 14:33Муниципальные лидеры обсуждают будущее социальной политики в Тосно
29 октября 2025 15:33Владимир Москаленко избран председателем Молодежного парламента при ЗСНО
29 октября 2025 14:00Люлин рассказал, как наследие комсомола сегодня влияет на молодежь
29 октября 2025 13:14Глеб Никитин рассказал о главных достижениях на посту губернатора
28 октября 2025 10:23Евгений Люлин: "Соцполитика должна охватывать те ситуации, которые раньше оставались за рамками внимания"
28 октября 2025 09:58Нижегородские депутаты предложили реорганизовать "Почту России"
Политика

Путин обозначил новые подходы к развитию детско-юношеского спорта

07 ноября 2025 11:30 Политика
Путин обозначил новые подходы к развитию детско-юношеского спорта

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин в Самаре провёл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта по вопросу «О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта». Об этом сообщила пресс-служба Госсовета РФ.

В частности, поставлена задача не только вовлекать  в занятия физической культурой и спортом как можно больше детей и молодежи, но и отслеживать конечный результат этих занятий. Системно мониторить, как улучшается здоровье ребенка, повышается его успеваемость и общий уровень развития. Для этого президент предложил синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах. 

По-прежнему актуальной остается задача повышения доступности спорта для детей. Активно ведутся модернизация действующих и строительство новых спортивных объектов.

Как отметил президент, за 5 лет построено более 2700 объектов спорта. И эта работа будет продолжена, средства на нее выделены.

Кроме того, чтобы сделать спорт доступным для детей независимо от места их жительства и уровня обеспеченности их родителей, необходимо разрабатывать дополнительные меры поддержки для многодетных семей, семей с небольшим достатком, ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Еще одна важная задача – развитие системы соревнований в России, включая любительские турниры. Соревнований должно проходить больше, а число их участников – увеличиваться. Нужны новые форматы, учитывающие интересы нового поколения и привлекательные для ребят всех возрастов. Теме развития системы соревнований президент предложил посвятить отдельное заседание Совета по спорту.

Совет с помощью своих рабочих органов, а также профильной комиссии Госсовета окажет необходимое содействие в реализации подходов, обозначенных главой государства. У нас 30 миллионов детей. И от того, какие условия для их всестороннего развития мы создадим, без всякого преувеличения зависит будущее России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин Госсовет Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных