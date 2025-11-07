Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Общество

ВТБ: мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты

07 ноября 2025 12:11 Общество
ВТБ: мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты

Фото: предоставлено ВТБ

Специалисты ВТБ предупреждают о новой волне мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах. Получив доступ к переписке, злоумышленники от имени жертвы обращаются к ее друзьям и родственникам с просьбами о срочном переводе денег. Если ранее мошенники выманивали рубли, то сейчас перешли на криптовалюты.

Схема начинается с телефонного звонка или сообщения в мессенджере, которые маскируются под бытовую ситуацию, чтобы дезориентировать жертву. Например, злоумышленник, представляясь старшим по дому, сообщает о срочной замене домофона и под различными предлогами вынуждает человека сообщить код из СМС. Это ключевой момент, позволяющий преступникам получить полный контроль над аккаунтом жертвы в мессенджере.
 
Используя украденный аккаунт, злоумышленники рассылают контактам жертвы сообщения от ее имени. Наиболее распространенный сценарий — просьба помочь с покупкой криптовалюты или прямой запрос одолжить крупную сумму для перевода на криптокошелек. Мошенники объясняют это «срочной необходимостью» и обещают вернуть деньги в ближайшее время. Получив сообщение от знакомого человека, многие автоматически доверяют его содержанию. Могут начать переписку и даже советуют контакт для консультаций.
 
Чтобы избежать разоблачения, преступники активно противодействуют попыткам верификации. На предложения друзей созвониться они отвечают, что «сейчас очень заняты», «на совещании» или «плохо ловит связь», при этом настаивая на срочности и переводе именно в криптовалюте.
 
«Мошенники действуют молниеносно: уже через несколько минут после получения доступа к аккаунту в мессенджере они блокируют возможность его восстановления и начинают активное общение с контактами жертвы, чтобы попытаться украсть деньги новым способом – через крипту. Единственный надежный способ проверить достоверность нестандартной просьбы — лично перезвонить другу или родственнику по известному вам номеру телефона или написать в другом мессенджере и уточнить ситуацию. Криптовалютные транзакции необратимы, а их анонимный характер делает возврат средств практически невозможным», — комментирует заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.
 
ВТБ напоминает клиентам о простых, но эффективных правилах безопасности:
Внимательно читать содержание СМС с кодом и никому не сообщать его, даже если звонящий представляется сотрудником какой-либо службы и озвучивает ваши личные данные.
Установить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах и социальных сетях.
Любую срочную и нестандартную просьбу о переводе денег, особенно на криптокошелек, следует проверять, лично у собеседника.

Теги:
ВТБ Мошенничество
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных