Общество

Нижегородцы-ветераны СВО могут получить бесплатно слуховые аппараты

26 февраля 2026 09:35 Общество
Нижегородцы-ветераны СВО могут получить бесплатно слуховые аппараты

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества" совместно с Приволжским окружным медицинским центром ФМБА России обеспечили двух участников специальной военной операции бесплатными современными слуховыми аппаратами. Данная инициатива стала возможной благодаря расширенным полномочиям фонда, установленным указом президента России, которые позволяют оказывать помощь даже тем ветеранам, у кого нет официального статуса инвалида, но подтверждено снижение слуха.

Проект слуховой реабилитации ветеранов был инициирован руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой и статс-секретарем — заместителем министра обороны России, председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.

Процесс слухопротезирования включает полное сопровождение: от первичной диагностики и консультации врача-сурдолога до индивидуального подбора, точной настройки аппаратов и последующего наблюдения. Все этапы проходят в медицинском центре ПОМЦ.

"Если защитник Родины утратил слух, исполняя свой долг, мы обязаны предпринять все шаги, чтобы вернуть ему способность слышать", — подчеркнула руководитель нижегородского филиала фонда Екатерина Генералова.

Получение слуховых аппаратов значительно улучшает качество жизни ветеранов, получивших акустические травмы на фронте. Один из участников программы, Сергей, отметил значительное улучшение восприятия звуков после установки аппарата, особенно в шумной обстановке.

Фонд "Защитники Отечества" продолжает увеличивать ассортимент технических средств реабилитации, выходящих за пределы федеральных стандартов. Сюда относятся адаптивная одежда, протезы и слухопротезирование.

Ветераны СВО и члены их семей могут обратиться за помощью в офис фонда по адресу: Нижний Новгород, ул. Марата, 27, или по телефону 8 (831) 233-33-40 (доб. 1).

Фонд "Защитники Отечества" был создан по указу президента России Владимира Путина. Его главной задачей является комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей, включая медицинскую и социальную помощь, юридическую поддержку, переобучение, адаптацию жилья и длительный патронаж.

Ранее сообщалось, что должность заместителя председателя правительства по вопросам СВО учредили в Нижегородской области. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных