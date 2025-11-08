42 млн рублей выделено на содержание паромной переправы Павлово–Тумботино Общество

Главное управление автомобильных дорог заключит контракт на обслуживание паромной переправы через Оку на автомобильной дороге Павлово–Тумботино–Гороховец. Об этом сообщается на сайте госзкупок.

На эти цели выделено 42 миллиона рублей. Контракт рассчитан на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года. При этом сроки начала и завершения работы парома могут корректироваться в зависимости от погодных условий и работы наплавного моста на этом же участке.

Паром планируется задействовать в периоды ледохода и ледостава, когда наплавной мост закрыт. В 2026 году переправа будет работать ориентировочно 106 суток, на что предусмотрено 27 млн рублей. В 2027 году — около 55 суток, с финансированием в 15 млн рублей.

По техническому заданию, исполнитель обязан обеспечить исправность парома, соблюдение требований безопасности и выполнение до 34 рейсов в сутки с 5:00 до 22:00. Один рейсооборот займёт около часа.

Протяженность линии составляет 0,5 км. Для перевозки пассажиров и транспорта будет использоваться грузопассажирский паром или буксируемая баржа класса "Л" грузоподъемностью не менее 100 тонн и вместимостью не менее 60 человек.



Приемка выполненных работ должна завершиться не позднее 4 февраля 2028 года.

