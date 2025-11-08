Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 ноября 2025 08:0042 млн рублей выделено на содержание паромной переправы Павлово–Тумботино
07 ноября 2025 20:02В Нижнем Новгороде обсудили опыт поддержки ветеранов СВО в регионах Приволжского федерального округа
07 ноября 2025 19:00Движение на участке улицы Пролетарской ограничат до 31 декабря
07 ноября 2025 18:30Использовать ИИ для активного долголетия предложили нижегородские ученые
07 ноября 2025 18:13Первое колесное электросудно "Минин" спустили на воду в Чкаловске
07 ноября 2025 18:00Власти одобрили идею пешеходной зоны для молодоженов на Малой Покровской
07 ноября 2025 17:45Новый автобусный маршрут соединит Сокольское и Нижний Новгород
07 ноября 2025 17:36Нижегородский журналист Александр Пичугин пополнил список иностранных агентов
07 ноября 2025 17:32АО "Транснефть – Верхняя Волга" откроет в ННГАСУ профильную аудиторию для подготовки будущих специалистов
07 ноября 2025 17:31Страны ЕС смогут сокращать срок действия ранее выданных россиянам мультивиз
Общество

42 млн рублей выделено на содержание паромной переправы Павлово–Тумботино

08 ноября 2025 08:00 Общество
42 млн рублей выделено на содержание паромной переправы Павлово–Тумботино

Фото: ГУАД Нижегородской области, архив

Главное управление автомобильных дорог заключит контракт на обслуживание паромной переправы через Оку на автомобильной дороге Павлово–Тумботино–Гороховец. Об этом сообщается на сайте госзкупок.

На эти цели выделено 42 миллиона рублей. Контракт рассчитан на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года. При этом сроки начала и завершения работы парома могут корректироваться в зависимости от погодных условий и работы наплавного моста на этом же участке. 

Паром планируется задействовать в периоды ледохода и ледостава, когда наплавной мост закрыт. В 2026 году переправа будет работать ориентировочно 106 суток, на что предусмотрено 27 млн рублей. В 2027 году — около 55 суток, с финансированием в 15 млн рублей. 

По техническому заданию, исполнитель обязан обеспечить исправность парома, соблюдение требований безопасности и выполнение до 34 рейсов в сутки с 5:00 до 22:00. Один рейсооборот займёт около часа.

Протяженность линии составляет 0,5 км. Для перевозки пассажиров и транспорта будет использоваться грузопассажирский паром или буксируемая баржа класса "Л" грузоподъемностью не менее 100 тонн и вместимостью не менее 60 человек. 

Приемка выполненных работ должна завершиться не позднее 4 февраля 2028 года.

Ранее сообщалось, что четыре моста через реку Оку в Нижнем Новгороде оснастили современной интеллектуальной системой обеспечения безопасности. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Павловский район Паром
Поделиться:
Новости по теме
29 октября 2025 14:04Ремонт моста у Высоковской церкви в Нижнем Новгороде закончат до конца года
29 августа 2025 16:05Новый мост появится между улицей Пушкина и переулком Светлогорским
08 июля 2025 18:25Подъезд к деревне Булатниково отремонтировали по нацпроекту
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных