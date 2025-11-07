Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Общество

АО "Транснефть – Верхняя Волга" откроет в ННГАСУ профильную аудиторию для подготовки будущих специалистов

07 ноября 2025 17:32 Общество
Специализированная аудитория АО «Транснефть – Верхняя Волга» появится в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ). Средства на ремонт и оснащение учебного пространства направлены в рамках заключенного между компанией и вузом договора о целевой благотворительной помощи. 

Аудитория будет использоваться для подготовки студентов и слушателей программ дополнительного образования, а также для профориентационных встреч со школьниками.

Создание нового учебного пространства – часть работы по укреплению партнерских отношений с вузом. В 2024 году подписан договор о практике для студентов ННГАСУ на объектах «Транснефть – Верхняя Волга» и организована экскурсия для преподавателей вуза на нефтеперекачивающую станцию «Степаньково». 

АО «Транснефть – Верхняя Волга» активно сотрудничает с вузами, формируя кадровый резерв. Такой подход помогает привлекать в компанию молодых сотрудников, которые уже обладают знаниями корпоративных стандартов и технологий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

