Общество

10 волонтерских инициатив реализовано в рамках программы "Акселератор социальных проектов"

07 ноября 2025 10:53 Общество
10 волонтерских инициатив реализовано в рамках программы Акселератор социальных проектов

Фото: Волонтерский центр Нижегородской области

10 волонтерских инициатив реализовано в Нижегородской области в рамках программы «Акселератор социальных проектов». Программу поддержки для волонтерских инициатив и проектов команд лидерских программ КУПНО реализует Волонтерский центр Нижегородской области при поддержке правительства региона. Создание акселератора отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе конкурса из 128 заявок были отобраны лучшие, направленные на поддержку уязвимых категорий граждан. Инициативы реализованы и работают на благо граждан в Нижнем Новгороде, Володарском, Борском, Перевозском и Павловском округах.

Победители акселератора предложили проекты, нацеленные на помощь взрослым и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Среди ключевых направлений – улучшение условий проживания и развития подопечных реабилитационных центров, психоневрологических интернатов (ПНИ), воспитанников детских домов, детей с тяжелыми заболеваниями, а также поддержка мам и семей в кризисном положении.

Так, в Нижнем Новгороде в рамках акселератора были открыты гончарная и художественная мастерская, а также специальная гостиная в автозаводском Доме социального обслуживания детей и молодых взрослых «Надежда». В этих пространствах 166 воспитанников с особенностями здоровья смогут развивать навыки социальной адаптации и осваивать ремесла.

Новая кухня для мам появилась в женском кризисном центре «Быть мамой» в Зеленом городе. Здесь живут мамы с детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. В центре им оказывается весь спектр юридической и психологической помощи. Мамы сами готовят и поддерживают чистоту, ведут домашнее хозяйство. Новая современная кухонная зона создает больший комфорт для женщин и их детей.

Также в рамках акселератора появилась обновленная спортивная площадка в социально-реабилитационном центре «Благовест» Перевозского городского округа. Теперь дети здесь смогут заниматься спортом и готовиться к сдаче нормативов ГТО.  Еще одно новое пространство было открыто в ПНИ в поселке Решетиха Володарского округа.  Здесь была благоустроена территория учреждения, появились лавочки и навесы для отдыха подопечных.

«Запуск акселератора – это логичный шаг в развитии добровольчества и социальных инициатив в регионе. Мы видим запрос от активных граждан, которые хотят системно менять ситуацию вокруг себя. Наша задача – помочь волонтерским инициативам экспертными знаниями, информационно и финансово. Все это необходимо для того, чтобы вывести проекты на новый уровень», – отметила генеральный директор Волонтерского центра Нижегородской области Мария Самоделкина.

Акселератор социальных проектов, как предполагают организаторы, продолжит работать и в 2026 году, что позволит оказывать системную поддержку новым важным волонтерским  инициативам.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет». Поддержка волонтерской деятельности предусмотрена по федеральному проекту «Мы вместе», ее цель – сделать так, чтобы работа добровольцев благодаря поддержке государства стала организованной и приносила больше пользы. В частности, предусмотрено создание центров поддержки волонтерства, проведение обучающих курсов и конкурсов.

