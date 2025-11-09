Иномарка влетела в отбойник на М-7 под Володарском: водитель в больнице

Фото:
На трассе М-7 в Володарском округе Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.
По информации регионального управления Госавтоинспекции, авария случилась 9 ноября около 13:35 на 359-м километре федеральной автодороги.
Женщина 1985 года рождения, находясь за рулем автомобиля марки Kia Rio, по неустановленным пока причинам не справилась с управлением и врезалась в осевой колесоотбойный брус.
В результате столкновения водитель получила травмы. Она была доставлена в БСМП города Дзержинска с подозрением на сотрясение головного мозга.
Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
