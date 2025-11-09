Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Происшествия

Иномарка влетела в отбойник на М-7 под Володарском: водитель в больнице

09 ноября 2025 17:18 Происшествия
Иномарка влетела в отбойник на М-7 под Володарском: водитель в больнице

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

На трассе М-7 в Володарском округе Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.

По информации регионального управления Госавтоинспекции, авария случилась 9 ноября около 13:35 на 359-м километре федеральной автодороги.

Женщина 1985 года рождения, находясь за рулем автомобиля марки Kia Rio, по неустановленным пока причинам не справилась с управлением и врезалась в осевой колесоотбойный брус.

В результате столкновения водитель получила травмы. Она была доставлена в БСМП города Дзержинска с подозрением на сотрясение головного мозга.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пожилую нижегородку сбили на переходе в Московском районе. А в Ардатовском районе двое погибли и еще двое получили ранение в ДТП с фурой.

Володарский район ДТП М-7
