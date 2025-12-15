Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Заслуженный педагог Зоя Культина скончалась на 90-м году жизни в Сеченове

15 декабря 2025 09:44 Общество


В Сеченовском округе Нижегородской области скончалась заслуженный педагог и ветеран труда Зоя Васильевна Культина. Об этом сообщили в администрации округа.

"Зоя Васильевна достойно прожила долгую, насыщенную жизнь, став примером для многих своих учеников", - отметили в администраци.

Ей было 89 лет, более 40 из которых она посвятила работе в системе образования.

Ученики и коллеги вспоминают педагога с благодарностью и теплотой.

"Мне посчастливилось учиться у Зои Васильевны. Мы её немного побаивались и уважали. Она всегда была строгой и справедливой, всегда помогала понять, оставалась после уроков. Светлая память!" — поделилась воспоминаниями её бывшая ученица Марина.

"Я работал вместе с Зоей Васильевной — это была замечательный педагог, большой профессионал своего дела, отличный товарищ! Вечная ей память" — отметил её коллега Александр.

Прощание с педагогом состоится 15 декабря по адресу: село Сеченово, улица Сельскохозяйственная, 1. Похоронят Зою Культину на старом кладбище.

Ранее сообщалось, что в Сарове и Москве простились с одним из создателей отечественного ядерного оружия Радием Илькаевым.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Некролог Сеченовский район Учитель
