Заслуженный педагог Зоя Культина скончалась на 90-м году жизни в Сеченове Общество

В Сеченовском округе Нижегородской области скончалась заслуженный педагог и ветеран труда Зоя Васильевна Культина. Об этом сообщили в администрации округа.

"Зоя Васильевна достойно прожила долгую, насыщенную жизнь, став примером для многих своих учеников", - отметили в администраци.

Ей было 89 лет, более 40 из которых она посвятила работе в системе образования.

Ученики и коллеги вспоминают педагога с благодарностью и теплотой.

"Мне посчастливилось учиться у Зои Васильевны. Мы её немного побаивались и уважали. Она всегда была строгой и справедливой, всегда помогала понять, оставалась после уроков. Светлая память!" — поделилась воспоминаниями её бывшая ученица Марина.

"Я работал вместе с Зоей Васильевной — это была замечательный педагог, большой профессионал своего дела, отличный товарищ! Вечная ей память" — отметил её коллега Александр.

Прощание с педагогом состоится 15 декабря по адресу: село Сеченово, улица Сельскохозяйственная, 1. Похоронят Зою Культину на старом кладбище.

