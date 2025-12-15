Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 декабря 2025 09:17В Сарове простились с выдающимся ученым Радием Илькаевым
15 декабря 2025 09:00Нижегородцам рассказали, как вредные привычки влияют на здоровье сердца
14 декабря 2025 19:53"Ёлка Нижегородского края": социальное предпринимательство формирует новую региональную традицию
14 декабря 2025 17:22Проезд у "Нагорного" в Нижнем Новгороде будут ограничивать из-за мероприятий
14 декабря 2025 16:44Две деревни в Вачском округе могут стать селами
14 декабря 2025 15:41Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 в Кстовском районе
14 декабря 2025 15:07Нижегородцев предупредили о смертельной опасности выхода на лед
14 декабря 2025 14:33Глеб Никитин сообщил о снижении ущерба от мошенников в Нижегородской области
14 декабря 2025 13:59Первая ночная диспансеризация прошла в Нижнем Новгороде
14 декабря 2025 13:23Министерство науки и высшего образования создадут в Нижегородской области
Общество

В Сарове простились с выдающимся ученым Радием Илькаевым

15 декабря 2025 09:17 Общество
В Сарове простились с выдающимся ученым Радием Илькаевым

Фото: администрация Сарова

В Сарове простились с выдающимся российским учёным Радием Илькаевым. Траурные мероприятия прошли 14 декабря, сообщили в местной администрации.

Напомним, один из создателей отечественного ядерного оружия скончался 10 декабря. Он занимал пост почётного научного руководителя Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), был академиком РАН и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Похоронили Радия Ивановича на Троекуровском кладбище в Москве.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и коллегам Илькаева. Он отметил, что Радий Иванович внёс ключевой вклад в развитие теоретической и прикладной ядерной физики, а также в создание стратегических вооружений, обеспечивших безопасность страны.

По словам губернатора, Илькаев посвятил почти 65 лет работе в ядерном центре. В 1990-е годы, в условиях тяжелейшего кризиса, он сохранил научный потенциал учреждения, обеспечив его дальнейшее развитие.

Учёный был одним из авторов уникального метода определения энерговыделения, за что получил Государственную премию СССР. Он активно участвовал в научной и общественной жизни, поддерживал восстановление Саровской обители и сотрудничество с РПЦ.

"Многое он сделал для ставшего ему родным Сарова, для возрождения Саровской обители, укрепления взаимодействия научного сообщества с РПЦ. Я выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким Радия Ивановича, его друзьям, коллегам, соратникам, ученикам. Мы все скорбим вместе с вами", - отметил Глеб Никитин.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал Илькаева человеком выдающегося ума и скромности. За свои заслуги Радий Илькаев был удостоен двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ, а также многочисленных наград и званий. Он являлся почётным гражданином Нижегородской области, Нижнего Новгорода и Сарова.

"Много лет был знаком с Радием Ивановичем и каждый раз удивлялся при встрече его скромности и интеллигентности. Настоящее "светило науки", авторитетнейший ученый, он занимался решением сложнейших задач, оставаясь при этом открытым и душевным человеком - помогал людям, помогал православной церкви. Во многом благодаря его участию и поддержке Саров вернул себе статус духовного центра России", - поделился Люлин.

Ранее сообщалось, что 11 декабря в Нижнем Новгороде простились с доктором исторических наук и преподавателем духовной семинарии Владимиром Строгецким.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наука Некролог Саров
Поделиться:
Новости по теме
07 декабря 2025 10:15В Перевозском округе ушел из жизни 100-летний ветеран Михаил Тарасов
10 ноября 2025 11:02Автор эскизов к муралам в Выксе Эрик Булатов ушел из жизни
03 ноября 2025 17:25Ушел из жизни заведующий поликлиникой ГКБ № 33 Нижнего Новгорода Дмитрий Пичков
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных