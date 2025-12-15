В Сарове простились с выдающимся ученым Радием Илькаевым Общество

Фото: администрация Сарова

В Сарове простились с выдающимся российским учёным Радием Илькаевым. Траурные мероприятия прошли 14 декабря, сообщили в местной администрации.

Напомним, один из создателей отечественного ядерного оружия скончался 10 декабря. Он занимал пост почётного научного руководителя Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), был академиком РАН и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Похоронили Радия Ивановича на Троекуровском кладбище в Москве.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и коллегам Илькаева. Он отметил, что Радий Иванович внёс ключевой вклад в развитие теоретической и прикладной ядерной физики, а также в создание стратегических вооружений, обеспечивших безопасность страны.

По словам губернатора, Илькаев посвятил почти 65 лет работе в ядерном центре. В 1990-е годы, в условиях тяжелейшего кризиса, он сохранил научный потенциал учреждения, обеспечив его дальнейшее развитие.

Учёный был одним из авторов уникального метода определения энерговыделения, за что получил Государственную премию СССР. Он активно участвовал в научной и общественной жизни, поддерживал восстановление Саровской обители и сотрудничество с РПЦ.

"Многое он сделал для ставшего ему родным Сарова, для возрождения Саровской обители, укрепления взаимодействия научного сообщества с РПЦ. Я выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким Радия Ивановича, его друзьям, коллегам, соратникам, ученикам. Мы все скорбим вместе с вами", - отметил Глеб Никитин.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал Илькаева человеком выдающегося ума и скромности. За свои заслуги Радий Илькаев был удостоен двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ, а также многочисленных наград и званий. Он являлся почётным гражданином Нижегородской области, Нижнего Новгорода и Сарова.

"Много лет был знаком с Радием Ивановичем и каждый раз удивлялся при встрече его скромности и интеллигентности. Настоящее "светило науки", авторитетнейший ученый, он занимался решением сложнейших задач, оставаясь при этом открытым и душевным человеком - помогал людям, помогал православной церкви. Во многом благодаря его участию и поддержке Саров вернул себе статус духовного центра России", - поделился Люлин.

