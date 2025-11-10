Частный дом загорелся в Канавине

Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
10 ноября 2025 12:03 Происшествия
На улице Узбекской в Канавинском районе Нижнего Новгорода 10 ноября загорелся частный дом.

Как рассказали в нижегородском ГУ МЧС, на месте происшествия уже работают 7 пожарных расчетов. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Ранее сообщалось, что серьёзный пожар произошёл в деревне Щепачиха Павловского округа, в результате чего погиб мужчина.

