Частный дом загорелся в Канавине Происшествия

На улице Узбекской в Канавинском районе Нижнего Новгорода 10 ноября загорелся частный дом.

Как рассказали в нижегородском ГУ МЧС, на месте происшествия уже работают 7 пожарных расчетов. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Ранее сообщалось, что серьёзный пожар произошёл в деревне Щепачиха Павловского округа, в результате чего погиб мужчина.