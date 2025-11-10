Частный дом загорелся в Канавине

На улице Узбекской в Канавинском районе Нижнего Новгорода 10 ноября загорелся частный дом.
Как рассказали в нижегородском ГУ МЧС, на месте происшествия уже работают 7 пожарных расчетов. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Ранее сообщалось, что серьёзный пожар произошёл в деревне Щепачиха Павловского округа, в результате чего погиб мужчина.
