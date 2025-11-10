Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

В Общественной палате предложили сделать бесплатным проезд детей в общественном транспорте

10 ноября 2025 15:19 Общество
В Общественной палате предложили сделать бесплатным проезд детей в общественном транспорте

Фото: Кира Мишина

Введение бесплатного проезда для детей младше 14 лет в общественном транспорте может привести к незначительному увеличению тарифов для взрослых, но это поможет решить ряд социальных проблем, связанных с транспортом для семей с детьми. Об этом сообщил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, ссылаясь на свой опыт воспитания восьми детей.

Гриб в разговоре с 360.ru подчеркнул, что обеспечение бесплатного проезда для детей до 14 лет независимо от наличия других льгот, позволит значительно облегчить жизнь семей, которые вынуждены использовать общественный транспорт для перевозки детей в школу, на кружки и секции. Он отметил, что не все семьи могут позволить себе личный транспорт, и многие дети вынуждены ездить на автобусах, что иногда приводит к проблемам, особенно в холодное время года.

По словам Гриба, практика бесплатного проезда для детей широко распространена в других странах и является эффективной мерой поддержки семей. Он также выразил обеспокоенность случаями, когда детей высаживают из автобусов без билета, особенно в морозную погоду, и призвал к более гуманному отношению к детям со стороны водителей и контролеров.

Для компенсации возможных потерь доходов от бесплатного проезда детей, Гриб предложил рассмотреть возможность незначительного повышения тарифов для взрослых. Он отметил, что этот вопрос требует обсуждения на региональном уровне, чтобы найти оптимальное решение, которое будет справедливым для всех участников транспортной системы.

