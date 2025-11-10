Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Участники СВО и их семьи стали гостями физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках регионального проекта "СВОй ФОК"

Фото: пресс-служба министерства спорта Нижегородской области

Участники СВО и их семьи стали гостями физкультурно-оздоровительных комплексов Нижегородской области в рамках регионального проекта «СВОй ФОК». В девяти физкультурно-оздоровительных комплексах региона состоялись «Дни открытых дверей», на которые были приглашены проживающие в близлежащих муниципалитетах ветераны боевых действий, а также участники СВО, их жены и дети. Всего в мероприятиях приняли участие более 500 человек из 18 муниципалитетов региона.

Для ветеранов боевых действий и участников СВО в ФОКах были организованы мотивационные беседы с участниками программы «Герои. Нижегородская область» Николаем Шадриным и Игорем Маркеевым, которые уже активно вовлечены в спорт. 

ФОКи подготовили отдельные программы для семей бойцов СВО. Жены имели возможность посетить ознакомительные тренировки по фитнесу, настольному теннису и другим видам спорта, а дети – попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО и спортивных мастер-классах.

Завершением встреч стали экскурсии по физкультурно-оздоровительным комплексам для знакомства участников проекта со спортивной инфраструктурой объектов и секциями. В будущем проект «СВОй ФОК» будет продолжен на базе других спортивных объектов региона. 

«Мы ведём системную работу по вовлечению ветеранов боевых действий и участников СВО в активный образ жизни. Более 2 000 наших героев уже систематически занимаются физкультурой и спортом, и с каждым месяцем их число увеличивается. В регионе есть несколько спортивных команд, сформированных из участников СВО: по следж-хоккею, футболу ампутантов, волейболу сидя. Многие наши герои выбирают плавание, водное поло, армрестлинг, пауэрлифтинг и другие виды спорта. Для того чтобы каждый из них, в том числе члены семей участников СВО, могли выбрать вид спорта по душе и заниматься им бесплатно рядом с домом, мы реализуем ряд региональных проектов», – сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (государственная программа «Спорт России»), которая выполняет задачи, ранее предусмотренные в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

В Нижегородской области создана интерактивная «карта возможностей», на которой отмечены все ФОКи региона, предоставляющие бесплатный доступ для участников и ветеранов СВО, а также членов их семей. В дальнейшем карта будет дополнена другими площадками. Общую координацию проекта осуществляет Центр адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске. Получить консультацию и подобрать подходящий вид спорта можно по телефону горячей линии: +7 920 005 54 69 (https://sport.nobl.ru/documents/active/305786/).

Совместно с региональным отделением государственного фонда «Защитники Отечества» для участников СВО проводятся спортивные мероприятия, включая «Кубок защитников Отечества» Приволжского федерального округа. Осуществляется и поддержка спортивных команд при выездах на подобные соревнования в другие регионы страны, что способствует обмену опытом и повышению уровня подготовки спортсменов.

В рамках трехстороннего соглашения между министерством, фондом и сетью нижегородских фитнес-клубов участники СВО получили возможность бесплатно посещать тренировки в некоторых клубах Нижнего Новгорода и Дзержинска. Более 300 из 500 предоставленных годовых абонементов уже используются.

К вовлечению в спорт участников СВО активно присоединяются и другие частные спортивные организации региона. В рамках проекта «Сила спорта СВОим» коммерческие спортклубы предоставляют социальные часы для бесплатных тренировок этой категории жителей. Первыми тренировки посетили участники программы «Герои. Нижегородская область», попробовав новый для себя вид спорта – падел-теннис. В перспективе проекта - организация спортивных занятий и по другим видам спорта.

Как сообщалось ранее, государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. По ней планируется расширять спортивную инфраструктуру, проводить спортивно-массовые мероприятия, привлекать жителей к участию в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране продолжится развитие детского спорта и будут расширяться возможности для занятий спортом для ветеранов СВО.

Теги:
Нацпроект СВО Спорт
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных