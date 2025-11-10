Максим Ребров: "Через свое творчество молодежь продолжает эстафету памяти о героях-земляках" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном собрании Нижегородской области прошел финальный этап областного конкурса «Наши герои» (0+). Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрало авторов лучших работ, отобранных по результатам предварительного этапа из двухсот заявок. Инициатором конкурса, в котором приняли участие школьники, студенты СПО и высших учебных заведений стало Законодательное собрание Нижегородской области.

Ключевой темой конкурса стало сохранение живой памяти о героях-земляках и ее передача от поколения к поколению. Ребята продемонстрировали разные подходы к раскрытию этой темы. Были представлены: эссе, стихи, плакаты, видеоролики. Также примером нового подхода к сохранению исторической памяти стал проект студентки РАНХиГС Светланы Макаровой.

Она разработала для мессенджера Telegram чат-бот «Энциклопедия «Герои-кстовчане», который позволяет познакомиться с биографиями 14 героев-земляков. «Энциклопедия» содержит в себе биографию бойца, рассказ о подвиге, фотографию и QR-коды, ведущие на архивные документы. Проект стал победителем среди студенческих работ.

«Я подумала, что это бы было интересно мне и моим сверстникам. Я изучила, где больше всего общаются молодые люди, чем обычно пользуюсь я, и подумала, почему бы не внедрить туда полезную информацию. Мы привыкли получать контент быстро, поэтому я попыталась сделать память о подвиге земляков доступной в один клик», - рассказала Светлана.

«Сегодня мы стали свидетелями чего-то большего, чем просто конкурс. Выступления наших финалистов были наполнены искренними, пронзительными эмоциями, которые не оставили равнодушным никого в зале. Ребята с трепетом, с комом в горле читали стихи собственного сочинения, рассказывали о подвигах героев и об их судьбах после войны. И в этом - самая главная ценность нашего конкурса. Когда молодой человек с горящими глазами рассказывает об истории своей семьи, становится ясно: для него Великая Отечественная война - это не сухие строчки учебника, а личная история. Именно эту живую память, эту связь поколений мы сегодня стремимся сохранить», - отметил депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Максим Ребров.

Полную информацию о победителях и призерах конкурса можно увидеть на сайте Законодательного собрания Нижегородской области.