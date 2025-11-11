Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Общество
Общество

Эксперты разъяснили, как ежегодная индексация изменит доходы россиян

11 ноября 2025 14:23 Общество
Эксперты разъяснили, как ежегодная индексация изменит доходы россиян

В Государственной Думе планируют рассмотреть законопроект, который обяжет работодателей ежегодно индексировать зарплаты своих сотрудников. Индексация должна проводиться с учётом уровня инфляции за предыдущий год. Инициатива направлена на защиту доходов работников в условиях роста цен и расходов, сообщает 360.ru.

Изменения предлагается внести в статью 134 Трудового кодекса. Согласно новым нормам, индексация заработной платы станет обязательной для всех работодателей. Размер повышения должен быть не ниже уровня инфляции предыдущего года. Это позволит сохранять реальную покупательную способность работников.

Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, считает, что индексация заработной платы в соответствии с уровнем инфляции является справедливым решением. Он отмечает, что в бюджетном секторе зарплаты индексируются ежегодно, но в коммерческом секторе такая практика не всегда соблюдается.

Валерий Корнеев, экономист и доктор бизнес-администрирования, указывает на возможные негативные последствия для работодателей. Он считает, что обязательная индексация может стать дополнительным налоговым бременем для бизнеса. 

Юлия Хайдер, вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей, также высказывает опасения по поводу законопроекта. Она считает, что инициатива может быть популистской и направлена на увеличение нагрузки на работодателей. 

Эксперты сходятся во мнении, что обязательная индексация зарплат может привести к следующим последствиям:

  • Снижение окладов и рост премий: Работодатели могут компенсировать дополнительные расходы за счёт снижения окладов и увеличения премий. Это позволит сохранить общий уровень заработной платы, но уменьшит стабильность доходов сотрудников.
  • Оптимизация штата: В условиях роста нагрузки на бизнес компании могут начать сокращать персонал. Это приведёт к увеличению безработицы среди работников с низкой квалификацией.
  • Рост налогов: Обязательная индексация зарплат потребует дополнительных средств от работодателей. Это может привести к увеличению налоговой нагрузки на компании и снижению их прибыли.

Для минимизации негативных последствий эксперты предлагают рассмотреть альтернативные варианты индексации, такие как привязка к увеличению МРОТ. Это позволит сохранить баланс между интересами работников и бизнеса.

Теги:
Доходы Зарплата Работа
