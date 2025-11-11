Неврологическое отделение Областного госпиталя ветеранов обновили за 18 млн рублей Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

Более 18 млн рублей направили на обновление неврологического отделения Нижегородского областного неврологического госпиталя ветеранов войн. Из них около 15 млн рублей было направлено на проведение работ по капитальному ремонту, еще свыше 3,5 млн рублей – на оснащение пространств современной мебелью и оборудованием.

Как отметили в министерстве здравоохранения региона, модернизация структурного подразделения госпиталя выполнена исключительно за счет средств областного бюджета. Это уже не первый этап преображения медучреждения: ранее здесь отремонтировали сероводородное отделение и массажный кабинет, для пациентов также впервые появилась возможность лечения в соляной комнате.

По словам главного врача Нижегородского областного неврологического госпиталя ветеранов войн Олега Евстафьева, неврологическое отделение рассчитано на 65 коек.

В ходе ремонта был полностью преображен весь комплекс помещений: коридоры, палаты, кабинеты врачей, санитарные комнаты и служебные блоки. Для того чтобы обеспечить максимальный комфорт пребывания пациентов и работы медперсонала, закуплена функциональная мебель – шкафы, столы, стулья, диваны и медицинские кушетки. Кроме того, модернизировано оборудование в раздаточном помещении пищеблока, приобретены специализированные фармацевтические холодильники для хранения лекарственных средств, холодильник для хранения продуктов питания пациентов.

«Для нас, врачей, это отделение – не просто отремонтированные стены и новая мебель. Это пространство уважения и заботы о тех, кто отдал часть своего здоровья служению Отечеству. Каждый наш пациент заслуживает не только квалифицированного лечения, но и достойных, комфортных условий для восстановления. Мы понимаем всю меру нашей ответственности перед ветеранами и видим, как современная среда, объединенная с профессиональной медицинской помощью, вселяет в пациентов уверенность и дает силы для борьбы с недугами», – подчеркнул главный врач.

Пациенты по достоинству оценили произошедшие изменения.

«Я многие годы прохожу лечение в этом отделении, был приятно удивлен масштабом преображения. Светлые помещения, новая удобная мебель, у каждой кровати есть светильник и розетки – все создано для комфорта пациентов. Но особенно ценно, что в обновленных стенах нас по-прежнему окружают знакомые и внимательные лица медиков, которые многие годы помогают нам сохранять здоровье», – поделился впечатлениями пациент Олег Р.

Напомним, проведение ремонтных работ в медицинских учреждениях региона – один из элементов работы по повышению качества оказания медицинской помощи жителям. Это глобальная задача, которую ставит перед всеми субъектами страны национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Новый нацпроект стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.