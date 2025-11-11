Будущее госслужбы обсудили на открытии форума "ГосСтарт" в Нижнем Новгороде Политика

В Нижнем Новгороде на территории Нижегородской ярмарки начал работу IV Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт" (12+), организованный платформой "Росмолодёжь.Форумы".

Открытие мероприятия прошло с участием руководителя Росмолодёжи Григория Гурова, который выступил перед участниками по видеосвязи. Также на церемонии присутствовали заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

В своём обращении Гуров подчеркнул, что основная задача государственных служащих — работать на благо граждан и эффективно реализовывать приоритеты, обозначенные руководством страны.

"Наша деятельность направлена на выполнение задач, поставленных президентом, правительством, губернаторами и главами муниципалитетов", — отметил он.

Олег Машковцев напомнил, что инициатива "ГосСтарт" была запущена в 2022 году именно в Нижегородской области и с самого начала приобрела статус всероссийского проекта.

"Мы стремимся сформировать новое поколение управленцев — активных, компетентных, патриотичных. Важно объединить молодых людей с нестандартным мышлением и готовностью развивать страну", — сказал Машковцев.

Олег Беркович в своём выступлении поделился личным опытом: оказывается, его карьерный путь в системе госуправления во многом стал возможен благодаря личной поддержке губернатора Глеба Никитина.

"В 33 года я стал заместителем губернатора. Моим наставником был Глеб Никитин. Желаю каждому из вас найти такого же наставника и собрать сильную команду единомышленников, это очень важно для будущей работы", — поделился Беркович.

Сразу после торжественной части состоялась пленарная сессия на тему "ГосСтарт — драйвер развития госслужбы". Обсуждение охватило широкий круг вопросов: от мер поддержки молодых специалистов и грантовых программ до этики поведения на государственной службе.

Форум продлится три дня, он реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Участниками станут более 1000 молодых специалистов из разных регионов России. Молодые госслужащие обменяются практиками, а также разработают проекты, направленные на будущее госслужбы.

