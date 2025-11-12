Евгений Люлин: "В военное время Горький приютил тысячи детей, став для них второй родиной" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

11 ноября в галерейном пространстве Законодательного собрания Нижегородской области впервые открылась планшетная выставка «Операция «Дети» (0+). Экспозиция посвящена героической партизанской операции по спасению тысяч детей из оккупированного Смоленска в 1942 году.

В открытии выставки приняли участие председатель регионального парламента Евгений Люлин, депутаты и сотрудники аппарата Заксобрания, члены Молодежного парламента, представители нижегородских музеев, общественных организаций, а также авторы книг и проектов, посвященных сохранению исторической памяти.

Через архивные фотографии и документы выставка «Операция «Дети» раскрывает одну из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны. Центральное место в экспозиции занимает история подвига трёх молодых партизанок – Матрёны Вольской, Варвары Поляковой и Екатерины Громовой, получивших задание вывести за линию фронта более трёх тысяч детей с оккупированной Смоленщины.

Летом 1942 года, под непрерывным обстрелом, они вывели колонны детей, преодолев с ними более 200 километров по лесам, болотам и минным полям. Партизанки руководили движением, как могли поддерживали малышей, делились с ними последним, что у них было.

В результате этой операции из Смоленска было выведено и спасено 3225 детей. Позже они были отправлены в Горький. Этот город стал для них второй родиной, а подвиг партизанок навсегда вошёл в историю героизма советского народа в годы войны.

Тележурналист, Лауреат премии Нижнего Новгорода, автор книги «Операция «Дети» Наталья Дроздова провела для гостей парламента экскурсию, обратив особое внимание на личные истории спасенных детей и уникальные архивные документы, свидетельствующие о замысле фашистов использовать детей в качестве живого щита против советских танков, и тех непреодолимых испытаниях, с которыми столкнулись молодые девушки.

«Эта история очень долго была скрыта. Мы годами по крупицам поднимали архивные материалы, и выяснилось, что операция была засекречена, а ее руководитель – репрессирован. Когда мне впервые о ней рассказали, я не могла поверить, что такое вообще возможно. Но это была война, и на ней совершались невозможные вещи. Сегодня, спустя 47 лет после начала нашего расследования, я счастлива, что память о подвиге этих людей наконец обрела достойное воплощение здесь, в стенах парламента», – сказала Наталья Дроздова.

Экспозиция доступна для посещения гостям Заксобрания по предварительной записи.

Вместе с тем в этот день в региональном парламенте прошел круглый стол, посвященный инициативе Молодежного парламента об учреждении новой награды Нижегородской области – Медали имени Матрены Исаевны Вольской. Ее планируется вручать за вклад в патриотическое воспитание и защиту прав детей. На встрече депутаты вместе с коллегами из областного правительства и приглашенными экспертами обсудили целесообразность этих нововведений.

«Считаю крайне важным, чтобы героические страницы нашей истории, представляющие бесценный ресурс для воспитательной работы, стали нравственным ориентиром для новых поколений. Отрадно, что сама молодежь становится проводником этих идей. Инициатива однозначно хорошая, но требует тщательной проработки. Чтобы она не осталась на бумаге, поручил нашему Молодежному парламенту доработать ее с учетом комментариев экспертов и выходить с реальной законодательной инициативой на заседание парламента», – заявил Евгений Люлин.