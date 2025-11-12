"Digital-Осень – 2025": Искусственный интеллект — партнер "Ростелекома" в бизнесе Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» представил собственный подход к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-процессы на ежегодной конференции «Digital-Осень —2025», прошедшей 7 ноября в Нижнем Новгороде. Мероприятие традиционно собрало ведущих специалистов в области интернет-маркетинга, рекламы и цифровых коммуникаций.

Директор по стратегии управления данными ПАО «Ростелеком» Донат Фетисов рассказал, что в компании уже не экспериментируют с умными технологиями, а используют их в бизнес-процессах. По словам спикера, цель телеком-оператора — встроить искусственный интеллект в каждодневную работу, сделать его полноценным участником команды «Ростелекома», способным работать наравне с сотрудниками на результат.

Он сообщил, что для этих целей в компании создана платформа «Нейрошлюз», объединяющая порядка тридцати AI-сервисов. ИТ-решения помогают специалистам выполнять различные задачи: описывать данные, искать нужные документы, создавать презентации, переводить аудио- и видеофайлы в текст, а также генерировать программный код.

Он отметил, что работа с данными — одно из ключевых направлений «Ростелекома». У компании есть огромное количество структурированных данных, разбираться в которых вручную трудоемко. ИИ-сервисы «Нейрошлюза» позволяют быстро находить нужные файлы, ориентироваться в корпоративных хранилищах, описывать и выявлять чувствительную информацию.

По его мнению, никакая модель не даст желаемого результата, если обучена на нерелевантных данных, поэтому в компании особое внимание уделяют качеству информации.

Донат Фетисов, директор по стратегии управления данными ПАО «Ростелеком»:«В корпоративном секторе формируется новый тренд — искусственный интеллект интегрируется в бизнес-процессы как полноправный партнер. Трансформируется и его функционал: вспомогательная роль «второго пилота» и «советника» эволюционирует в самостоятельную ИИ-агента. Сейчас такие агенты используются в каждой четвертой крупной компании, а через два года их будет применять каждая вторая. Внедрение ИИ-технологий— это не попытка заменить человека, а способ усилить его компетенции, освободить от рутинных задач и оставить больше пространства для творчества. “Ростелеком” делает ставку на индустриализацию ИИ — переходит от точечных пилотных проектов к встраиванию ИИ в операционные процессы. Компания расширяет функционал платформы “Нейрошлюз” и открывает ее для клиентов».

Digital-конференция проходит в Нижнем Новгороде дважды в год и привлекает представителей креативной индустрии из разных городов России для обмена лучшими практиками. В этом году мероприятие посетили свыше 20 тысяч человек. Хедлайнером события впервые стал дизайнер Артемий Лебедев.