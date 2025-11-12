Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

В НИУ Президентской академии прошел первый День факультета экономики

12 ноября 2025 15:10
В НИУ Президентской академии прошел первый День факультета экономики

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

В Президентской академии впервые состоялся "День факультета экономики", приуроченный ко Дню экономиста, отмечаемый 11 ноября. Праздничная программа объединила студентов разных направлений и стала началом новой традиции вуза.

В рамках мероприятия участники могли попробовать себя в различных активностях: сыграли в интеллектуальную игру  "Умный доход", собрали тематический пазл с высказываниями об экономике, испытали удачу в лотерее, поучаствовали в гадании на «деловой колоде», угадывали фильмы по описанию и послушали популярную музыку. Также для гостей была оформлена фотозона, где каждый мог сделать памятный снимок.

За участие в конкурсах студенты получали условную валюту, которую затем обменивали на сувениры с символикой академии в магазине "Рынок эксклюзива".

"День факультета экономики мы празднуем сегодня неслучайно – 11 ноября страна отмечает День экономиста. Такой праздник в стенах НИУ проводится впервые, но отныне мы будем поддерживать эту новую традицию! Хочу особо отметить всех, кто придумал сегодняшние активности – энергичных ребят факультета экономики. Всех с праздником!" – сказала декан факультета экономики НИУ Президентской академии Наталия Шмелева.

Студентка Ксения Успехова рассказала, что особенно запомнилось гадание на «деловой колоде», так как полученный прогноз совпал с её личными ожиданиями. А студентка Алина Никанорова поделилась, что вместе с подругой выиграла в лотерее и успешно прошла викторину по фильмам. По ее словам, все активности были интересными и хорошо организованными.

Теги:
Вузы РАНХиГС экономика
