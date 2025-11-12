ИИ-агенты к 2030 году начнут совершать покупки без участия людей Общество

Фото: freepik.com

К 2030 году до 90% пользовательских действий в цифровом пространстве будут выполняться с помощью интеллектуальных агентов — об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого цифровой экосистемой. Таким образом, обозначен переход от модели самостоятельного выбора к полному делегированию задач виртуальным помощникам, которые будут действовать от имени человека.

Уже в ближайшие годы начнёт меняться сам принцип взаимодействия с ИИ. В 2025 году пользователь, как и сейчас, будет осознавать собственную потребность и использовать ИИ в роли интеллектуального поисковика, помогающего оценить возможные варианты. Однако к 2030 году цифровые агенты станут проактивными: они начнут предугадывать потенциальные запросы, анализируя поведение, историю покупок, данные с умных устройств и расписание владельца.

Технология превратится в универсальный инструмент, который будет собирать информацию с маркетплейсов, сайтов и других источников, обрабатывая её и предлагая готовые решения. Пользователь получит не просто подборку ссылок, а полноценные рекомендации, адаптированные под его конкретные потребности.

Наибольшие изменения произойдут в сфере покупок и оплаты. Если сегодня человек сам сравнивает предложения и вводит платёжные данные, то в будущем он будет лишь задавать общие параметры — например, бюджет, предпочтения и ограничения. Всё остальное — от выбора товара до оформления заказа и применения скидок — ИИ-агент выполнит самостоятельно, включая проверку безопасности сайтов и отслеживание цен.

Кроме того, цифровые помощники возьмут на себя организацию доставки и постпродажное сопровождение. Они смогут самостоятельно выбирать оптимальные логистические решения, исходя из геолокации и расписания пользователя, отслеживать перемещение заказа и взаимодействовать со службами доставки без участия человека.

По словам Андрея Белова, директора МТС в Нижегородской области, текущие реалии — перегрузка информацией, дефицит времени и растущий запрос на персонализацию — делают использование ИИ не просто удобной функцией, а необходимым инструментом. Он отметил, что люди всё чаще доверяют виртуальным помощникам не только бытовые задачи, но и важные решения, включая стратегические покупки. В этих условиях бизнесу важно адаптироваться, внедряя собственные ИИ-разработки и интегрируя их в существующие процессы.