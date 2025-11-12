Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2025 16:27Биоочистку на Нижегородской станции аэрации усилят после реконструкции
12 ноября 2025 16:22В России предложили запретить продажу алкоголя в новогодние праздники
12 ноября 2025 16:21В Нижегородской области число разговоров по телефону выросло на 27%
12 ноября 2025 16:13ИИ-агенты к 2030 году начнут совершать покупки без участия людей
12 ноября 2025 16:03Законопроект о трудоустройстве участников СВО разработан в Нижегородской области
12 ноября 2025 15:42Минстрой одобрил строительство распредцентра "Пятерочки" в Дзержинске
12 ноября 2025 15:24Что изменилось в Балахнинской ЦРБ после критики губернатора
12 ноября 2025 15:10В НИУ Президентской академии прошел первый День факультета экономики
12 ноября 2025 15:06"Digital-Осень – 2025": Искусственный интеллект — партнер "Ростелекома" в бизнесе
12 ноября 2025 14:33T2 оценила фиджитал-разработки нижегородских школьников
Общество

ИИ-агенты к 2030 году начнут совершать покупки без участия людей

12 ноября 2025 16:13 Общество
ИИ-агенты к 2030 году начнут совершать покупки без участия людей

Фото: freepik.com

К 2030 году до 90% пользовательских действий в цифровом пространстве будут выполняться с помощью интеллектуальных агентов — об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого цифровой экосистемой. Таким образом, обозначен переход от модели самостоятельного выбора к полному делегированию задач виртуальным помощникам, которые будут действовать от имени человека.

Уже в ближайшие годы начнёт меняться сам принцип взаимодействия с ИИ. В 2025 году пользователь, как и сейчас, будет осознавать собственную потребность и использовать ИИ в роли интеллектуального поисковика, помогающего оценить возможные варианты. Однако к 2030 году цифровые агенты станут проактивными: они начнут предугадывать потенциальные запросы, анализируя поведение, историю покупок, данные с умных устройств и расписание владельца.

Технология превратится в универсальный инструмент, который будет собирать информацию с маркетплейсов, сайтов и других источников, обрабатывая её и предлагая готовые решения. Пользователь получит не просто подборку ссылок, а полноценные рекомендации, адаптированные под его конкретные потребности.

Наибольшие изменения произойдут в сфере покупок и оплаты. Если сегодня человек сам сравнивает предложения и вводит платёжные данные, то в будущем он будет лишь задавать общие параметры — например, бюджет, предпочтения и ограничения. Всё остальное — от выбора товара до оформления заказа и применения скидок — ИИ-агент выполнит самостоятельно, включая проверку безопасности сайтов и отслеживание цен.

Кроме того, цифровые помощники возьмут на себя организацию доставки и постпродажное сопровождение. Они смогут самостоятельно выбирать оптимальные логистические решения, исходя из геолокации и расписания пользователя, отслеживать перемещение заказа и взаимодействовать со службами доставки без участия человека.

По словам Андрея Белова, директора МТС в Нижегородской области, текущие реалии — перегрузка информацией, дефицит времени и растущий запрос на персонализацию — делают использование ИИ не просто удобной функцией, а необходимым инструментом. Он отметил, что люди всё чаще доверяют виртуальным помощникам не только бытовые задачи, но и важные решения, включая стратегические покупки. В этих условиях бизнесу важно адаптироваться, внедряя собственные ИИ-разработки и интегрируя их в существующие процессы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ИИ Маркетплейс МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных