Общество

Мобилизационный резерв "БАРС-НН" запустил официальный телеграм-канал

12 ноября 2025 11:04 Общество
Мобилизационный резерв БАРС-НН запустил официальный телеграм-канал

Фото: Военный комиссариат Нижегородской области

Мобилизационный резерв «БАРС-НН» открыл телеграм-канал для оперативного и компетентного разъяснения вопросов о формировании и деятельности отряда в Нижегородской области.

Особенность информационного ресурса в том, что с пользователями взаимодействуют компетентные специалисты. Ответы на вопросы дают действующие сотрудники военного комиссариата Нижегородской области, военных комиссариатов муниципальных образований и представители вышестоящих штабов.

«Вопросы о службе в мобилизационном резерве «БАРС-НН» интересуют жителей нашего региона и соседних областей. Мы стремимся сделать информацию максимально открытой и доступной для каждого. Через официальный телеграм-канал «БАРС-НН» участники получают достоверные и актуальные данные не от чат-ботов, а от реальных специалистов, в том числе от юристов. Информацию предоставляем в сообщениях и комментариях», - рассказал военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов. 

Канал регулярно обновляется актуальной информацией. В карточках подробно описана процедура вступления в мобилизационный резерв «БАРС-НН» – от подачи заявления в военный комиссариат до заключения контракта. В постах рассказывается об условиях контракта, о прохождении сборов, денежном содержании, льготах для резервистов. Пользователи цифровой площадки могут в открытом доступе ознакомиться с военным контрактом резервистов. 

«Самые распространенные вопросы: могут ли стать резервистами «БАРС-НН» жители других областей, каков предельный возраст, где проходит служба, будут ли резервисты считаться военнослужащими, сохраняется ли рабочее место, как совмещать военные сборы и работу, какие выплаты положены. Спрашивают о возможности получения воинского звания, праве уезжать из региона, например, на отдых в другие страны. Мы стараемся оперативно давать все разъяснения», - отметила юрист военного комиссариата Нижегородской области Ирина Назаренко.

Информационный ресурс может быть полезен не только людям, заинтересованным в заключении контракта и вступлении в мобилизационный резерв «БАРС-НН», но и представителям СМИ. Контент канала включает эксклюзивные видеоматериалы с военных сборов, интервью нижегородских резервистов, фоторепортажи с полигона.

Напомним, что служба в составе резерва «БАРС НН» не предусматривает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории Нижегородской области. Набор в состав резерва проводится на добровольной основе через военные комиссариаты муниципальных образований путем заключения контракта с Минобороны России в лице командира воинской части. Особенность службы в мобилизационном резерве заключается в совмещении основной гражданской работы с военной подготовкой и сборами. На весь период контракта резервистов обеспечивают денежным содержанием, современной экипировкой и обмундированием. На время военных сборов за участниками сохраняются рабочее место и заработная плата, им обеспечивают страхование жизни и здоровья, медицинскую помощь и бесплатное питание.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

