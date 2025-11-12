Нижегородский кадровый центр стал призером Всероссийского конкурса профмастерства Общество

Фото: УТЗН Нижегородской области

Нижегородский кадровый центр «Работа России» стал призером в трех номинациях Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости населения, который организует Минтруд РФ. Конкурс направлен на выявление лучших практик, повышение уровня компетенций сотрудников и улучшение качества услуг.

По итогам конкурса нижегородская команда заняла первое место в номинации «Лучший проект кадрового центра» (категория «Кадровый центр — лучшее место работы») с проектом «Код будущего. 4к. Команда Работы России».

«Главная цель проекта – формирование мультикультуры команды с единой идеологией, миссией, целями и задачами. Для этого мы создали «концепцию 4К», куда вошли корпоративный портал, корпоративная культура, корпоративная академия и корпоративный договор. Нашими основными задачами стали создание сильной, сплоченной команды и построение такого рабочего пространства, где каждый может расти и реализовывать свой потенциал», – отметил руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Второе место в номинации «Лучший директор кадрового центра» заняла руководитель Нижегородского кадрового центра Людмила Егорова, чей стаж работы в учреждении составляет более 18 лет.

Третье место в номинации «Лучший профконсультант» - у начальника отдела оказания услуг Сергачского филиала Виктории Синенковой, работающей в кадровом центре почти пять лет.

«Для нас большая честь - быть отмеченными на федеральном уровне. Эти награды – признание профессионализма всей нашей команды, ее стремления к развитию и внедрению лучших практик в работе с клиентами. Уверена, что наш проект «Код будущего» станет отличным подспорьем и для других кадровых центров страны», – сказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 3 декабря на Всероссийском кадровом форуме в Москве.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.