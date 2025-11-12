Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2025 18:00Новый коммунальный оператор создан в Нижнем Новгороде
12 ноября 2025 17:23Спрос на новогодние корпоративы снизился в Нижнем Новгороде
12 ноября 2025 16:27Биоочистку на Нижегородской станции аэрации усилят после реконструкции
12 ноября 2025 16:22В России предложили запретить продажу алкоголя в новогодние праздники
12 ноября 2025 16:21В Нижегородской области число разговоров по телефону выросло на 27%
12 ноября 2025 16:13ИИ-агенты к 2030 году начнут совершать покупки без участия людей
12 ноября 2025 16:03Законопроект о трудоустройстве участников СВО разработан в Нижегородской области
12 ноября 2025 15:42Минстрой одобрил строительство распредцентра "Пятерочки" в Дзержинске
12 ноября 2025 15:24Что изменилось в Балахнинской ЦРБ после критики губернатора
12 ноября 2025 15:10В НИУ Президентской академии прошел первый День факультета экономики
Общество

Нижегородский кадровый центр стал призером Всероссийского конкурса профмастерства

12 ноября 2025 13:20 Общество
Нижегородский кадровый центр стал призером Всероссийского конкурса профмастерства

Фото: УТЗН Нижегородской области

Нижегородский кадровый центр «Работа России» стал призером в трех номинациях Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости населения, который организует Минтруд РФ. Конкурс направлен на выявление лучших практик, повышение уровня компетенций сотрудников и улучшение качества услуг.

По итогам конкурса нижегородская команда заняла первое место в номинации «Лучший проект кадрового центра» (категория «Кадровый центр — лучшее место работы») с проектом «Код будущего. 4к. Команда Работы России».

«Главная цель проекта – формирование мультикультуры команды с единой идеологией, миссией, целями и задачами.  Для этого мы создали «концепцию 4К», куда вошли корпоративный портал, корпоративная культура, корпоративная академия и корпоративный договор. Нашими основными задачами стали создание сильной, сплоченной команды и построение такого рабочего пространства, где каждый может расти и реализовывать свой потенциал», – отметил руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Второе место в номинации «Лучший директор кадрового центра» заняла руководитель Нижегородского кадрового центра Людмила Егорова, чей стаж работы в учреждении составляет более 18 лет.

Третье место в номинации «Лучший профконсультант» - у начальника отдела оказания услуг Сергачского филиала Виктории Синенковой, работающей в кадровом центре почти пять лет.

«Для нас большая честь - быть отмеченными на федеральном уровне. Эти награды – признание профессионализма всей нашей команды, ее стремления к развитию и внедрению лучших практик в работе с клиентами. Уверена, что наш проект «Код будущего» станет отличным подспорьем и для других кадровых центров страны», – сказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 3 декабря на Всероссийском кадровом форуме в Москве.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
кадры Нацпроект Социальная сфера
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных