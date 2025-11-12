Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

Люлин: "История "Зари" – это люди, чей труд обеспечивает технологическую независимость нашей страны"

12 ноября 2025 10:39 Общество
Люлин: История Зари – это люди, чей труд обеспечивает технологическую независимость нашей страны

Фото: пресс-служба ЗСНО

11 ноября в Дзержинске во Дворце культуры химиков председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил коллектив завода химического оборудования «Заря» с 20-летним юбилеем, и отметил лучших работников предприятия за профессиональные достижения в отрасли.

В своем выступлении Евгений Люлин подчеркнул значимость завода для экономики не только Дзержинска, но и всего региона. Он отметил, что современный завод «Заря» является продолжателем славных традиций дзержинской промышленности. Сегодня предприятие специализируется на выпуске сложного оборудования для химической, нефтегазовой, атомной и энергетической отраслей, и играет ключевую роль в укреплении технологического суверенитета России.

«История «Зари» – это люди, чей труд обеспечивает технологическую независимость нашей страны. Продукция завода помогает ведущим промышленным компаниям уверенно развиваться, а профессиональные кадры, инвестиции в производство и бережливые технологии являются надежным фундаментом для будущих побед», – отметил Евгений Люлин.

Председатель регионального парламента вручил Благодарственные письма Законодательного Собрания Нижегородской области сотрудникам завода. Всего в ходе торжественной церемонии государственные, губернаторские и муниципальные награды получили более 50 работников предприятия – от кузнецов и сварщиков до инженеров и руководителей ключевых подразделений.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных