Илья Хохлов остается в нижегородском "Торпедо" до конца сезона Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" заключил полноценный односторонний контракт с защитником Ильёй Хохловым до конца сезона 2025/2026. Об этом сообщается на сайте КХЛ, однако главный тренер нижегородцев Алексей Исаков намекнул на подписание во время пресс-конференции после победной игры против "Сочи" накануне.

В конце октября Хохлов присоединился к команде на условиях пробного соглашения, рассчитанного на месяц. В рамках этого периода он принял участие во встречах против "Сибири", ЦСКА и "Локомотива", которые состоялись 4, 6 и 10 ноября соответственно. Во всех этих матчах "Торпедо" одержало победу.

Несмотря на то, что в этих играх защитник не набрал очков, тренерский штаб оценил его работу в линии обороны. Его показатель полезности составляет -1.

Илья Хохлов — опытный игрок, за плечами которого внушительная карьера в КХЛ. Он провёл 461 матч, в которых набрал 124 очка, забросив 36 шайб и сделав 88 результативных передач.

Ранее сообщалось, что гендиректор "Торпедо" Евгений Забуга опроверг переход Никиты Артамонова в СКА.