13 ноября 2025 14:29 Общество
Андрей Воробьёв рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Искусственный интеллект (ИИ) активно внедряется в различные сферы жизни Московской области, включая здравоохранение, образование, строительство, госуслуги и безопасность. На форуме "Цифровые решения" в Москве губернатор Андрей Воробьёв представил текущие достижения региона, подчеркнув лидерство области по количеству проектов с использованием ИИ, сообщает 360.ru.

На данный момент реализовано 41 проект, планируется запуск еще 12 до конца года. Один из первых успешных примеров — система, созданная во время пандемии для обработки звонков от жителей. В области также активно развиваются роботы, такие как Светлана в здравоохранении, Женя в ЖКХ и Галина в социальной защите, что помогает специалистам экономить время и освобождает их от рутинных задач.

В здравоохранении ИИ анализирует документы и обрабатывает более четырех миллионов бумаг, снижая количество отказов на 20%. В ЖКХ робот Женя отвечает на вопросы и решает проблемы жителей. В сфере безопасности камеры с ИИ контролируют леса, выявляя пожары, и распознают 15 видов нарушений, включая парковку вблизи мусорных площадок, что позволило снизить количество нарушений на 40%.

ИИ также используется для анализа очередей на автобусных остановках и управления спортивными объектами. В школьных столовых нейросеть оценивает качество питания, проверяя соответствие блюд утвержденному меню. Губернатор Воробьев выразил уверенность в дальнейшем расширении применения ИИ и поблагодарил партнёров, включая "Яндекс" и Сбер.

