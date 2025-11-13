Новая ИИ-платформа сэкономит время для нижегородских предпринимателей Общество

Представлен новый сервис на базе искусственного интеллекта, предназначенный для автоматизации взаимодействия с клиентами. Решение ориентировано на предпринимателей из Нижегородской области и позволяет фиксировать переговоры, управлять клиентской базой и освобождать до шести часов рабочего времени в неделю.

Согласно проведенному исследованию, отсутствие точной фиксации деталей переговоров может приводить к потере до 10% прибыли. Особенно это актуально в случаях, когда договоренности заключаются устно. Ошибки в выполнении обязательств, недопонимание условий, задержки в поставках и потеря клиентов — распространённые проблемы малого бизнеса.

Новая платформа МТС Optimus включает в себя инструменты для автоматической записи и расшифровки звонков, создания кратких итогов переговоров и интеллектуального поиска по задачам и контактам. Использование ИИ позволяет предпринимателям эффективнее управлять рабочими процессами и сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на рутинных операциях.

Сервис доступен в виде мобильного приложения и мини-CRM в веб-версии, которая работает без необходимости интеграции с другими системами. После входа в систему по номеру телефона, в личный кабинет автоматически загружаются все звонки, сделанные через приложение. Из любого разговора можно оперативно оформить заказ, сохранить контакт или создать задачу.

Все действия синхронизируются между устройствами. Например, если пользователь добавил контакт в приложении, он сразу отобразится в веб-версии, вместе с историей звонков, заказов и задач. Также в системе есть встроенный каталог, с помощью которого можно быстро прикреплять товары и услуги к конкретным заказам.

"Когда процессы не структурированы, бизнес сталкивается с множеством проблем: ошибки, просроченные обязательства, путаница в заказах. Несистематизированная работа приводит к потерям, а многозадачность снижает эффективность. Сервисы на базе ИИ становятся цифровыми помощниками, которые фиксируют договоренности, расшифровывают звонки, управляют задачами и хранят историю взаимодействия. Это не просто инструмент — это возможность сосредоточиться на развитии бизнеса", — прокомментировал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Записи разговоров хранятся в течение трёх месяцев, а расшифровки доступны столько, сколько необходимо пользователю. Все данные размещаются на защищённых серверах, исключающих несанкционированный доступ.

В ближайших планах разработчиков — внедрение функции защиты от спама, запуск режима командной работы для корпоративных клиентов, адаптация платформы под планшеты, а также возможность приобретения виртуального номера для звонков прямо из приложения.