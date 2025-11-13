Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 ноября 2025 16:42Дополнительные поезда назначат из Нижнего Новгорода в новогодние праздники
13 ноября 2025 16:21Более 12 тысяч нижегородских школьников узнали о работе современных видеоплатформ в рамках проекта "Урок цифры"
13 ноября 2025 16:07Новая ИИ-платформа сэкономит время для нижегородских предпринимателей
13 ноября 2025 16:00Стало известно, кто из глав районов вступил в "БАРС-НН"
13 ноября 2025 15:40Два брендированных поезда запустили к 40-летию нижегородского метро
13 ноября 2025 15:02Уголовную ответственность за продажу вейпов могут ввести в Нижегородской области
13 ноября 2025 14:35"Энергия вдохновения": в Нижнем Новгороде стартует творческий конкурс ко Дню энергетика
13 ноября 2025 14:29Андрей Воробьёв рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье
13 ноября 2025 14:12 Т2 запустила технологию VoWiFi в Нижегородской области 
13 ноября 2025 12:54Реставрацию ДК Ленина в Нижнем Новгороде завершат в 2028 году
Общество

Более 12 тысяч нижегородских школьников узнали о работе современных видеоплатформ в рамках проекта "Урок цифры"

13 ноября 2025 16:21 Общество
Более 12 тысяч нижегородских школьников узнали о работе современных видеоплатформ в рамках проекта Урок цифры

Фото: минцифры Нижегородской области

Свыше 12 тысяч школьников Нижегородской области познакомились с устройством современного сервиса хранения и распространения видео в рамках проекта «Урок цифры». Занятия на тему «Видеоплатформа» прошли в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Шахунье, Арзамасе, Сарове и других городах региона.

Так, в школе №85 Нижнего Новгорода «Урок цифры» провели заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов и инженер по тестированию компании VK Наталья Артамохина.

Учащимся старших технических классов рассказали о работе современной видеоплатформы и технологиях, лежащих в ее основе.

Кроме того, ребята узнали о профессиях, востребованных в ИТ-индустрии: разработчик, дизайнер, инженер машинного обучения, аналитик и других. Им показали, в чем именно заключается работа специалистов при создании современной видеоплатформы: разработчики создают функции и интерфейсы, аналитики исследуют поведение аудитории, инженеры обучают алгоритмы, а специалисты по безопасности защищают данные пользователей.

С помощью интерактивного тренажера ребята сами попробовали усовершенствовать сервис. Они примерили на себя роль дизайнера и предложили улучшения для внешнего вида страницы; временно стали тестировщиками и научились правильно описывать найденные ошибки в специальных отчетах; в роли аналитика узнали, как помогать авторам развивать свои каналы и находить зрителей.

«Мы также поговорили со школьниками о том, как цифровизация меняет  мир, о безопасном потреблении контента, который мы получаем из сети, а также о некоторых навыках цифровой гигиены, которые могут пригодиться как в учебе, так и в дальнейшей жизни. На мой взгляд, это действительно важно, так как технологии стали неотъемлемой частью жизни каждого, но не все знают, как пользоваться ими грамотно», – подчеркнул Денис Запруднов.

Замминистра рассказал детям о психологических приемах, которые чаще всего используют мошенники для обмана граждан, и поделился основными советами, которые помогут защитить личные данные. Например, это использование многофакторной аутентификации при работе с мессенджерами или банковскими приложениями.

Кроме того, Денис Запруднов затронул вопрос работы с нейросетями и обратил внимание школьников на то, как наиболее эффективно выстроить работу с ИИ для своего обучения. Он порекомендовал учащимся использовать нейросети не для выполнения заданий, а для проверки своих работ. Также замминистра рассказал детям о «цифровых привычках», которые положительно сказываются на личной эффективности.

Специальное занятие по теме «Видеоплатформы» подготовлено компанией VK при поддержке команды VK Видео. Организационно-методическое сопровождение проекта в Нижегородской области осуществляет Нижегородский институт развития образования.

Ознакомиться с материалами урока «Видеоплатформы» может любой желающий на сайте проекта.

Напомним, «Уроки цифры» проводятся АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Технологии школьники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных