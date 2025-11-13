Более 12 тысяч нижегородских школьников узнали о работе современных видеоплатформ в рамках проекта "Урок цифры" Общество

Фото: минцифры Нижегородской области

Свыше 12 тысяч школьников Нижегородской области познакомились с устройством современного сервиса хранения и распространения видео в рамках проекта «Урок цифры». Занятия на тему «Видеоплатформа» прошли в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Шахунье, Арзамасе, Сарове и других городах региона.

Так, в школе №85 Нижнего Новгорода «Урок цифры» провели заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов и инженер по тестированию компании VK Наталья Артамохина.

Учащимся старших технических классов рассказали о работе современной видеоплатформы и технологиях, лежащих в ее основе.

Кроме того, ребята узнали о профессиях, востребованных в ИТ-индустрии: разработчик, дизайнер, инженер машинного обучения, аналитик и других. Им показали, в чем именно заключается работа специалистов при создании современной видеоплатформы: разработчики создают функции и интерфейсы, аналитики исследуют поведение аудитории, инженеры обучают алгоритмы, а специалисты по безопасности защищают данные пользователей.

С помощью интерактивного тренажера ребята сами попробовали усовершенствовать сервис. Они примерили на себя роль дизайнера и предложили улучшения для внешнего вида страницы; временно стали тестировщиками и научились правильно описывать найденные ошибки в специальных отчетах; в роли аналитика узнали, как помогать авторам развивать свои каналы и находить зрителей.

«Мы также поговорили со школьниками о том, как цифровизация меняет мир, о безопасном потреблении контента, который мы получаем из сети, а также о некоторых навыках цифровой гигиены, которые могут пригодиться как в учебе, так и в дальнейшей жизни. На мой взгляд, это действительно важно, так как технологии стали неотъемлемой частью жизни каждого, но не все знают, как пользоваться ими грамотно», – подчеркнул Денис Запруднов.

Замминистра рассказал детям о психологических приемах, которые чаще всего используют мошенники для обмана граждан, и поделился основными советами, которые помогут защитить личные данные. Например, это использование многофакторной аутентификации при работе с мессенджерами или банковскими приложениями.

Кроме того, Денис Запруднов затронул вопрос работы с нейросетями и обратил внимание школьников на то, как наиболее эффективно выстроить работу с ИИ для своего обучения. Он порекомендовал учащимся использовать нейросети не для выполнения заданий, а для проверки своих работ. Также замминистра рассказал детям о «цифровых привычках», которые положительно сказываются на личной эффективности.

Специальное занятие по теме «Видеоплатформы» подготовлено компанией VK при поддержке команды VK Видео. Организационно-методическое сопровождение проекта в Нижегородской области осуществляет Нижегородский институт развития образования.

Ознакомиться с материалами урока «Видеоплатформы» может любой желающий на сайте проекта.

Напомним, «Уроки цифры» проводятся АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.