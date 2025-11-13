Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Электростанции и тепловые сети "Т Плюс" в Нижегородской области готовы работать в зимний период

13 ноября 2025 17:26 Общество
Электростанции и тепловые сети Т Плюс в Нижегородской области готовы работать в зимний период

Министерство энергетики России выдало «Т Плюс» паспорт готовности к работе в отопительный период 2025-2026 годов. Документ подтверждает, что региональные филиалы компании выполнили все необходимые условия, чтобы обеспечить надёжную работу электростанций и тепловых сетей в условиях максимальных нагрузок предстоящей зимой.

Ранее паспорта готовности получили все объекты Нижегородского филиала «Т Плюс» – Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети. По итогам проведённых проверок их вручили энергетикам администрации соответствующих муниципальных образований.

Готовясь к зиме, специалисты филиала провели плановые ремонты оборудования электростанций и теплосетевых объектов, испытали повышенным давлением теплотрассы и устранили выявленные дефекты, создали нормативные запасы топлива и материалов. Персонал ТЭЦ и тепловых сетей прошёл необходимое обучение и тренировки. В межотопительный период «Т Плюс» заменила в Дзержинске и Кстовском районе в общей сложности 14 км трубопроводов теплоснабжения и горячей воды.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Т Плюс
