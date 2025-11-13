Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Культура и отдых

В Пильне открылась выставка о героях тыла

13 ноября 2025 17:51 Культура и отдых
В Пильне открылась выставка о героях тыла

В Пильне открылась передвижная выставка "Герои тыла. Страницы памяти" (12+). Экспозиция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывает о самоотверженном труде жителей региона в годы войны, сообщает pravda-nn.ru.

"Этот год для нас всех особый – год 80-летия Великой Победы. Мы помним о подвиге наших предков и пока мы помним, они живы", — сказала на торжестве заместитель главы администрации Пильнинского округа Наталья Любаева.

Жители округа недавно издали Книгу памяти, посвящённую фронтовикам, вернувшимся с войны. В сборе материалов активно участвовали школьники, многие из которых пришли на выставку. Жители села Петряксы предложили установить таблички с именами вернувшихся с войны.

Команда проекта изучила тысячи страниц, чтобы показать, как жители области трудились в тылу — на заводах, в колхозах, в школах.

С помощью технологии дополненной реальности экспозиция стала интерактивной: наведя камеру смартфона на плакаты, посетители могут увидеть архивные видеокадры и услышать рассказы очевидцев. Всего подготовлено десять видеороликов, посвящённых вкладу женщин, детей и колхозников в общее дело Победы.

Газетные материалы рассказывают и о трудовых подвигах жителей Пильнинского района. Так, в 1941 году он первым в области выполнил план хлебозаготовок и получил переходящее Красное Знамя. Урожайность превысила 15 центнеров с гектара, хотя добиться этого результата было крайне непросто. Кроме того, пильнинцы собрали средства на строительство четырёх танков, получивших имя "Пильнинский колхозник".

Гости также увидели предметы времён войны, найденные поисковиками: каски, котелки, личные вещи солдат. Экспонаты предоставила организация "Курган".  Также были представлены работы участников творческого конкурса, посвящённого Году защитника Отечества.

Экспозиция пробудет в Пильне до 23 ноября, после чего отправится в Кстово. 

Напомним, проект стартовал 24 июля выставкой в Нижнем Новгороде. Экспозицию уже увидели в ЧкаловскеБогородске, на Бору, в Павлове, в Дальнем КонстантиновеЛыскове, Воротынце. Проект завершится в декабре.

